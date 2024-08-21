Видео. Израильские ортодоксы протестуют против призыва

В Иерусалиме полиция применила водомёты для разгона манифестации ортодоксальных иудеев. Они вышли на акцию протеста у здания призывного пункта, выступая против призыва на военную службу учащихся религиозных учебных заведений — йешив.

В июне правительство Биньямина Нетаньяху отменило льготы, которые существовали для семинаристов со дня основания Израиля и которые, фактически, освобождали их от военной службы, обязательной для всех остальных юношей и девушек.

Это освобождение вызывало недовольство светских израильтян, и оно стало только сильнее на фоне затянувшейся войны в Газе.

В итоге кабинет Нетаньяху принял историческое решение призывать «ешиботников» наравне со всеми, рискуя при этом развалом правящей коалиции, в которую входят среди прочих и ортодоксальные партии.