EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
Противостояние полиции и ортодоксов
No Comment
Последние обновления:

Видео. Израильские ортодоксы протестуют против призыва

В Иерусалиме полиция применила водомёты для разгона манифестации ортодоксальных иудеев. Они вышли на акцию протеста у здания призывного пункта, выступая против призыва на военную службу учащихся религиозных учебных заведений — йешив.

В Иерусалиме полиция применила водомёты для разгона манифестации ортодоксальных иудеев. Они вышли на акцию протеста у здания призывного пункта, выступая против призыва на военную службу учащихся религиозных учебных заведений — йешив.

В июне правительство Биньямина Нетаньяху отменило льготы, которые существовали для семинаристов со дня основания Израиля и которые, фактически, освобождали их от военной службы, обязательной для всех остальных юношей и девушек.

Это освобождение вызывало недовольство светских израильтян, и оно стало только сильнее на фоне затянувшейся войны в Газе.

В итоге кабинет Нетаньяху принял историческое решение призывать «ешиботников» наравне со всеми, рискуя при этом развалом правящей коалиции, в которую входят среди прочих и ортодоксальные партии.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА