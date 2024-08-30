В Португалии изъяты более 6,5 тонн кокаина, предназначенного для Европы

По данным полиции, трое арестованных граждан Португалии состоят в транснациональной преступной сети
Португальская полиция за последние несколько недель конфисковала более 6,5 тонн кокаина, предназначенного для продажи в Европе и прибывшего в основном из Латинской Америки.
Арестованы трое португальцев, которые, как предполагается, входят в состав транснациональной преступной организации.
Операция "Тартар" проводилась в течение двух месяцев, в ходе которой были проведены обыски и изъяты различные предметы и документы, в том числе несколько дорогих автомобилей.