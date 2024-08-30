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В Португалии изъяты более 6,5 тонн кокаина, предназначенного для Европы

Операция по борьбе с наркотиками, известная под названием "Тартар", проводилась в течение двух месяцев
Операция по борьбе с наркотиками, известная под названием "Тартар", проводилась в течение двух месяцев Авторское право Armando Franca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Armando Franca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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По данным полиции, трое арестованных граждан Португалии состоят в транснациональной преступной сети

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Португальская полиция за последние несколько недель конфисковала более 6,5 тонн кокаина, предназначенного для продажи в Европе и прибывшего в основном из Латинской Америки.

Арестованы трое португальцев, которые, как предполагается, входят в состав транснациональной преступной организации.

Португалия - не конечный пункт назначения этого наркотика. Он предназначался для других стран европейского континента. И, согласно нашим данным и принимая во внимание количество и все обстоятельства, связанные с транспортировкой наркотиков на территорию страны, мы говорим о транснациональной преступной сети со связями в нескольких странах, которая имеет возможность осуществлять крупный импорт наркотиков
Артур Ваз
директор Национального отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Операция "Тартар" проводилась в течение двух месяцев, в ходе которой были проведены обыски и изъяты различные предметы и документы, в том числе несколько дорогих автомобилей.

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