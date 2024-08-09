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Молниеносный визит Пучдемона в Барселону навредил или помог общему делу?

Кадр из видео EBU: манифестация в поддержку Карлоса Пучдемона в Барселоне, 8 августа 2024 г.
Кадр из видео EBU: манифестация в поддержку Карлоса Пучдемона в Барселоне, 8 августа 2024 г. Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews и AP, EBU
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Свои молниеносным визитом в Барселону в четверг экс-лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон больше навредил или помог общему делу? Этим вопросом задаются не только члены выступающих за независимость Каталонии партий, но и рядовые граждане.

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8 августа Пучдемон выступил с речью перед внушительной толпой сторонников в центре Барселоны и под носом у полицейских, впервые после семилетнего изгнания в Бельгии. Затем он прыгнул в ожидавший его автомобиль и умчался в неизвестном направлении.

Как пояснили в пятницу в руководстве Mossos d`Esquadra (Национальной полиции Каталонии), когда экс-лидер сепаратистов покидал сцену, их сотрудники попытались приблизиться к нему, чтобы задержать, но участники манифестации "выстроились стеной" и не дали им пройти.

Последствия этого для испанского правительства будут тяжелыми, по крайней мере, в ближайшее время. Правая Народная партия и ультраправая Vox усилят давление на Педро Санчеса и его правительство. Они свяжут бегство Пучдемона с очередной уступкой требованиям партий, выступающих за независимость, с тем, чтобы сохранить правительство и большинство в испанском парламенте
Марио Риос Фернандес
политолог, профессор университета Жироны

Каталонская полиция арестовала двух своих сотрудников за предполагаемую причастность к побегу Пучдемона. При этом в руководстве напоминают, что в четверг Mossos d`Esquadra должна была обеспечивать порядок одновременно в Женералитете, где приносил присягу новый президент Сальвадор Илья, и на площади перед ним, где собрались сторонники независимости.

Сальвадор Илья покидает парламент Каталонии после приведения его к присяге в качестве нового президента Женералитета в ходе пленарного заседания в Барселоне, 8 августа 2024
Сальвадор Илья покидает парламент Каталонии после приведения его к присяге в качестве нового президента Женералитета в ходе пленарного заседания в Барселоне, 8 августа 2024Joan Mateu/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

После исчезновения Пучдемона каталонская полиция начала проверять как транспортные средства по всему городу, где проживают 1,6 млн человек, так и те, что направлялись в соседнюю Францию. Проверки были отменены несколько часов спустя, так как закончились ничем.

Каталонская полиция неподотчётна Национальной полиции Испании.

С побегом Пучдемона (в Бельгию - прим.ред.) он потерял часть своей привлекательности среди сторонников движения за независимость. Думаю, что его эпический образ разрушен раз и навсегда в ходе вчерашнего молниеносного визита
Марио Риос Фернандес
политолог, профессор университета Жироны

Отбиваясь от посыпавшихся на Mossos d`Esquadra обвинений в том, что они намеренно бездействовали в момент выступления Пучдемона, её генеральный директор Пере Феррер напомнил, что "ордер на арест экс-лидера действует только потому, что закон об амнистии пока не применяется". Причина - в том, что разработанный коалиционным правительством Испании спорный законопроект об амнистии в настоящее время оспаривается членами Верховного суда. Они утверждают, что его положения не должны защищать Пучдемона от судебного преследования по обвинениям в растрате, которые были выдвинуты против него в 2017 году. Феррер заявил, что не стоит "возлагать на полицию ответственность за недостатки в политических вопросах".

Его выступление никак не повлияло на назначение Ильи президентом Женералитета Каталонии. Оно оказало странное влияние на их собственную партию, где многие сбиты с толку и поставлены в трудное положение. Каталонская национальная полиция и вовсе унижена бегством Пучдемона
Марио Риос Фернандес
политолог, профессор университета Жироны

Одетый в темный костюм, белую рубашку и галстук, Карлес Пучдемон произнес речь, обвинив испанские власти в “подавлении” каталонского сепаратистского движения. “В течение последних семи лет нас преследовали за то, что мы хотели услышать голос каталонского народа”, - сказал он в частности. - Все люди имеют право на самоопределение”.

Позже Пучдемон опубликовал видеозапись своего выступления в Instagram, сопроводив её сообщением: “Мы все еще здесь. Да здравствует свободная Каталония". Ряд источников сообщают, что он вернулися в Бельгию.

Пучдемон может быть заключен под стражу до суда, если его арестуют.

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