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Словакия: участники акции протеста в Братиславе требуют отставки министра культуры

Братислава, Словакия
Братислава, Словакия Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Euronews
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В столице Словакии снова прошла демонстрация против кадровых решений министра культуры Мартины Шимковичовой. Манифестанты обвиняли ее в попытке установить в творческой сфере тотальный контроль и требовали отставки министра.

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По меньшей мере 18 тысяч человек, по данным организаторов, приняли участие в очередной антиправительственной акции в столице Словакии Братиславе.

Демонстранты выступают против решений министерства культуры и требуют отставки главы ведомства Мартины Шимковичовой. Митинг созвали две оппозиционные партии.

Шимковичова, бывшая телеведущая, пришла в кабинет министров от Словацкой национальной партии осенью прошлого года. Недавно она уволила директоров Словацкого национального театра и Словацкой национальной галереи.

Представители гражданской инициативы "Открытия культура" и парламентская оппозиция критикуют необоснованные, с их точки зрения, решения министра, обвиняя ее в попытке установить в творческой сфере тотальный контроль. В ответ Шимковичова заявила, что оппозиция и СМИ хотят ее дискредитировать.

Шимковичову также критикуют за участие в подготовке и проведении нового закона об общественномтелевидении и радио, и за неоднозначно воспринятое словаками решение возобновитькультурное сотрудничество с Россией и Беларусью - на фоне санкций против этих стран.

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