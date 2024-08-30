Фон дер Ляйен: "Защита Европы - это прежде всего долг самой Европы"

By Euronews

Несмотря на то, что НАТО остаётся основой коллективной безопасности, странам Европы необходимо повышать свою обороноспособность, сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции GLOBSEC в Праге.

РЕКЛАМА

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Центральная Европа будет играть главную роль в развитии европейского оборонного сектора.

На международной конференции по безопасности, проходящей в Праге, глава Еврокомиссии признала, что ЕС не принял необходимых мер для наращивания собственных мощностей по производству оружия с учетом геополитических угроз, в первую очередь полномасштабного вторжения России в Украину.

Мы, европейцы, должны быть начеку. Мы должны переключить наше внимание на аспекты безопасности во всем, что мы делаем. Мы должны думать о том, что наш союз по своей сути - проект в сфере безопасности, и Центральная Европа должна сыграть в нем решающую роль. Урсула фон дер Ляйен председатель Европейской комиссии

Фон дер Ляйен отметила необходимость систематической оптимизации европейской обороны по мере того как ЕС развивает оборонное производство.

"Защита Европы - это прежде всего долг самой Европы", - подчеркнула председатель Еврокомиссии, отметив, что, хотя НАТО остаётся центром коллективной обороны, нужна более сильная европейская составляющая.

По словам фон дер Ляйен, именно поэтому в новом составе комиссии появился пост комиссара по обороне.