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Фон дер Ляйен: "Защита Европы - это прежде всего долг самой Европы"

Председатель Европейской комиссии на конференции по безопасности в Праге
Председатель Европейской комиссии на конференции по безопасности в Праге Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews
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Несмотря на то, что НАТО остаётся основой коллективной безопасности, странам Европы необходимо повышать свою обороноспособность, сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции GLOBSEC в Праге.

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Урсула фон дер Ляйен заявила, что Центральная Европа будет играть главную роль в развитии европейского оборонного сектора.

На международной конференции по безопасности, проходящей в Праге, глава Еврокомиссии признала, что ЕС не принял необходимых мер для наращивания собственных мощностей по производству оружия с учетом геополитических угроз, в первую очередь полномасштабного вторжения России в Украину.

Мы, европейцы, должны быть начеку. Мы должны переключить наше внимание на аспекты безопасности во всем, что мы делаем. Мы должны думать о том, что наш союз по своей сути - проект в сфере безопасности, и Центральная Европа должна сыграть в нем решающую роль.
Урсула фон дер Ляйен
председатель Европейской комиссии

Фон дер Ляйен отметила необходимость систематической оптимизации европейской обороны по мере того как ЕС развивает оборонное производство.

"Защита Европы - это прежде всего долг самой Европы", - подчеркнула председатель Еврокомиссии, отметив, что, хотя НАТО остаётся центром коллективной обороны, нужна более сильная европейская составляющая.

По словам фон дер Ляйен, именно поэтому в новом составе комиссии появился пост комиссара по обороне.

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Европейский союз Оборона Безопасность Война в Украине Вторжение России в Украину Урсула фон дер Ляйен