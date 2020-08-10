"Управляли нашими, извините меня, овцами": что ждет Беларусь после выборов?

"Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску", — заявил белорусский президент Александр Лукашенко после того, как в стране вспыхнули акции протеста. Люди вышли на улицы вскоре после того, как официальный экзит-пол объявил предварительные результаты голосования на президентских выборах.

По этой информации, действующий глава государства набирает около 80% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — менее 10%.

Однако данные, собранные независимыми инициативными группами, рисуют совсем другую картину. В распоряжение проекта "Честные выборы" попали фотографии итоговых протоколов со 126 участков, на 85 победила Тихановская. Как рассказал координатор группы Владимир Сташкевич, на некоторых участках оппозиционный кандидат набрала более 90% голосов.

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Собрать данные по избирательным участкам на нынешних выборах оказалось особенно сложной задачей. Второй день в Беларуси практически не работает интернет. "В стране информационная блокада, обзванивать наблюдателей приходится вручную", — говорит Сташкевич.

Власти заявляют, что интернет отключают из-за границы.

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива", — заявил Александр Лукашенко, который, судя по официальным предварительным результатам голосования, вчера был переизбран на шестой президентский срок.

Явка более 100%?

"Уникальность произошедшего в том, что многие председатели участковых комиссий отказались фальсифицировать выборы. Такое было впервые в современной Беларуси", — говорит глава штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова.

По ее словам, в ходе голосования за последнюю неделю было зафиксировано около 5000 нарушений.

"ЦИК объявил, что досрочно проголосовали 42% населения, и на участках, где очень высокая явка, не рассчитывали, что придут все избиратели или большая часть избирателей. Таким образом стало очевидно, что это фальсификации. В досрочном голосовании просто физически не могло принять участие такое количество избирателей, потому что, когда пришли тысячи людей к своим участкам, стало понятно, что на некоторых участках явка, по данным наблюдателей, составила более 100%", — объясняет Колесникова.

Акция протеста в Минске AP Photo

"Значительная часть общества не доверяет результатам выборов, потому что всю избирательную кампанию власти провели брутально, подсчет голосов был как никогда непрозрачным, и поэтому многие люди, в первую очередь сторонники перемен, те, кто голосовал за Светлану Тихановскую, не верят этим итогам", — говорит белорусский политолог Александр Класковский.

Сразу после объявления результатов, предоставленных официальным экзит-полом, в стране вспыхнули акции протеста. Силовики использовали против манифестантов спецтехнику и шумовые гранаты, поступали также сообщения о стрельбе резиновыми пулями. По словам Лукашенко, протестующие собирались идти на штурм Дворца независимости, где находится его резиденция.

"Независимая социология в Беларуси убита"

Как считает Класковский, Лукашенко пойдет по пути "усиления полицейского государства": будет зачистка сектора независимых средств массовой информации и репрессии в отношении гражданского общества.

"Это пиррова победа. Останется глубокий конфликт в обществе, никуда не денется недовольство: Лукашенко не хочет идти на давно назревшие реформы, на трансформацию белорусского общества, потому что опасается, что это пошатнет его режим".

Проводить социологические опросы в Беларуси разрешено только нескольким аккредитованным организациям, поэтому, по словам политолога, “независимая социология в Беларуси убита” и понять, сколько реально людей поддерживали оппозицию, невозможно.

"Но минувшей весной стали случайно известны результаты опроса, который проводил Институт социологии Национальной академии наук. Эта цифра гласит, что уровень доверия к Лукашенко в Минске - 24%. Электоральный рейтинг обычно ниже, чем уровень доверия, и поверить, что за несколько месяцев поддержка официального лидера возросла в несколько раз, — это невероятно, так не бывает".

По мнению Класковского, если бы не было фальсификаций, в Беларуси бы состоялся второй тур голосования, но "Лукашенко понимает, что второй тур — это разброд и шатание среди номенклатуры и колебания среди силовиков".

"Против лома нет приема"

В понедельник стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Согласно УК Беларуси, за эти правонарушения задержанным может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

"Власти пытаются навести страх, чтобы люди больше не выходили на улицы", — говорит Класковский.

Акция протеста в Минске AP Photo

Лукашенко настаивает на том, что акции организовывают из-за границы, и заявляет, что не допустит "майдана".

"Мы отфиксировали [...] звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять".

По словам президента, за прошедшие сутки "были ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим".

Класковский уверен, что "у протестов шансы невелики, потому что против лома нет приема":

"Проблема в том, что авторитарный режим в Беларуси выглядит очень консолидированно, вертикаль послушно выполняет свои функции, силовики, очевидно, хорошо натренированы, оснащены и лояльны официальному лидеру. Грубая сила позволит Лукашенко удержать ситуацию".