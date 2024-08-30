Венгрия и "Газпром" обсудили поставки на встрече в Санкт-Петербурге

Питер Сийярто заявил об ответственности "обеспечить отопление венгерских домов".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с председателем правления корпорации "Газпром" Алексеем Миллером.
Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.
По словам Сияйрто, "безопасность энергоснабжения является вопросом национальной безопасности".
"Энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без российского газа. Это не вопрос идеологии, это вопрос физики и математики.
Сегодня в Европе требуется определенная смелость, чтобы сказать это, но Венгрия удовлетворена российским энергетическим сотрудничеством, которое является одной из гарантий продовольственной безопасности страны.
Всего через месяц, 1 октября, начнется новый газовый год, а также отопительный сезон. Теперь наша ответственность ясна: обеспечить отопление венгерских домов", — говорится в заявлении Сийярто.
Переговоры в офисе "Газпрома" в Санкт-Петербурге продлились около трех часов.
Сийярто заявил, что Венгрия не планирует отказываться от российского газа:
"Поставки "Газпрома" стабильны и идут в соответствии с долгосрочным контрактом. Компания стремится продолжать сотрудничество с Венгрией. Мы также не хотим отказываться от этого взаимовыгодного соглашения".
В "Газпроме" сообщили, "стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Венгрию".
Венгрия получает природный газ из России по трубопроводу "Турецкий поток" в рамках долгосрочного контракта.