Венгрия и "Газпром" обсудили поставки на встрече в Санкт-Петербурге

By Euronews

Питер Сийярто заявил об ответственности "обеспечить отопление венгерских домов".

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с председателем правления корпорации "Газпром" Алексеем Миллером.

Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

По словам Сияйрто, "безопасность энергоснабжения является вопросом национальной безопасности".

"Энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без российского газа. Это не вопрос идеологии, это вопрос физики и математики.

Сегодня в Европе требуется определенная смелость, чтобы сказать это, но Венгрия удовлетворена российским энергетическим сотрудничеством, которое является одной из гарантий продовольственной безопасности страны.

Всего через месяц, 1 октября, начнется новый газовый год, а также отопительный сезон. Теперь наша ответственность ясна: обеспечить отопление венгерских домов", — говорится в заявлении Сийярто.

Переговоры в офисе "Газпрома" в Санкт-Петербурге продлились около трех часов.

Сийярто заявил, что Венгрия не планирует отказываться от российского газа:

"Поставки "Газпрома" стабильны и идут в соответствии с долгосрочным контрактом. Компания стремится продолжать сотрудничество с Венгрией. Мы также не хотим отказываться от этого взаимовыгодного соглашения".

В "Газпроме" сообщили, "стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла об экспорте российского газа в Венгрию".

Венгрия получает природный газ из России по трубопроводу "Турецкий поток" в рамках долгосрочного контракта.