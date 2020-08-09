В Беларуси подходят к концу президентские выборы. Текстовая трансляция

В Беларуси завершаются президентские выборы. На шестой срок баллотируется Александр Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет. Основным оппозиционным кандидатом на этих выборах называют Светлану Тихановскую, чей муж, известный блогер, находится под арестом.
По данным белорусского ЦИК на 16:00, уровень явки 73,4%. Ранее председатель комиссии Лидия Ермошина объявила выборы "состоявшимися", поскольку уже в полдень явка превысила 50%. Независимая организация "Честные люди", ведущая альтернативный подсчет голосов, сообщает о сильных расхождениях с официальными цифрами и сообщает о многочисленных нарушениях.
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В ЦИК Белоруссии поступили сообщения с ряда избирательных участков о нехватке бюллетеней для голосования, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в ходе стрима на телеканале "Беларусь-1".
При этом официальная явка на 18:00 достигла 79%.
Ярмошина сказала, что бюллетени перебрасывают с одних избирательных участков на другие.
Глава ЦИК добавила, что наблюдается "организованная порча" избирательных бюллетеней, что также приводит к определенному их дефициту. По словам Ермошиной, "данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как "Честные люди", которые "готовят наблюдателей, избирателей".
"Если кто-то выбрал такую тактику по саботажу выборов, по издевательству над избирательными комиссиями, сразу же могу сказать, она не пройдет", - подчеркнула председатель ЦИК Белоруссии.
"На мой взгляд, это большой политический обман избирателей именно с целью дискредитации итогов выборов", - сказала она.
Напомним, что независимая организация "Честные люди" ведет онлайн-платформу "Голос", которая призывает избирателей фотографировать бюллетени и отправлять в сервис фото для альтернативного подсчета голосов.
Проведение опросов и социологических исследований без аккредитации в период голосования на выборах президента незаконно в Беларуси. Правом на такую аккредитацию обладает профильная комиссия академии наук страны.
Оппозиция сообщает о фальсификациях, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина отвечает, что очереди на отдельных избирательных участках - организованная провокация со стороны протестного электората.
Телеканал "Дождь" сообщает, что в квартире, которую снимали журналисты телеканала, прошел обыск.
"Обыск проводят люди в штатском, они не представились и адвоката не пустили", - сообщает телеканал со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.
"По словам арендодателя, люди в штатском ничего не изъяли: просто осмотрели всё и ушли", - говорится в сообщении.
Напомним, что в воскресенье "Дождь" сообщил о задержании в Минске своих корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.
По информации МИД России, журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации.
"Установлено местонахождение журналистов, с ними все в порядке, сейчас посольство оказывает им консульскую поддержку". - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".
Главред телеканала Тихон Дзядко подтвердил, что у журналистов не было аккредитации для работы на выборах, несмотря на то, что все документы для нее были поданы в срок.