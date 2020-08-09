В Беларуси подходят к концу президентские выборы. Текстовая трансляция

В ЦИК Белоруссии поступили сообщения с ряда избирательных участков о нехватке бюллетеней для голосования, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в ходе стрима на телеканале "Беларусь-1".



При этом официальная явка на 18:00 достигла 79%.



Ярмошина сказала, что бюллетени перебрасывают с одних избирательных участков на другие.





Глава ЦИК добавила, что наблюдается "организованная порча" избирательных бюллетеней, что также приводит к определенному их дефициту. По словам Ермошиной, "данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как "Честные люди", которые "готовят наблюдателей, избирателей".



"Если кто-то выбрал такую тактику по саботажу выборов, по издевательству над избирательными комиссиями, сразу же могу сказать, она не пройдет", - подчеркнула председатель ЦИК Белоруссии.