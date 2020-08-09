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Республика Беларусь

В Беларуси подходят к концу президентские выборы. Текстовая трансляция

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 Павел Барсуков  & Наира Давлашян
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Беларусы голосуют в президентских выборах.
Беларусы голосуют в президентских выборах.   -   Авторское право  AP Photo
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В Беларуси завершаются президентские выборы. На шестой срок баллотируется Александр Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет. Основным оппозиционным кандидатом на этих выборах называют Светлану Тихановскую, чей муж, известный блогер, находится под арестом.

По данным белорусского ЦИК на 16:00, уровень явки 73,4%. Ранее председатель комиссии Лидия Ермошина объявила выборы "состоявшимися", поскольку уже в полдень явка превысила 50%. Независимая организация "Честные люди", ведущая альтернативный подсчет голосов, сообщает о сильных расхождениях с официальными цифрами и сообщает о многочисленных нарушениях.

Читайте нашу прямую трансляцию в окне ниже:

18:43

В ЦИК Белоруссии поступили сообщения с ряда избирательных участков о нехватке бюллетеней для голосования, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в ходе стрима на телеканале "Беларусь-1".


При этом официальная явка на 18:00 достигла 79%.


Ярмошина сказала, что бюллетени перебрасывают с одних избирательных участков на другие.


Глава ЦИК добавила, что наблюдается "организованная порча" избирательных бюллетеней, что также приводит к определенному их дефициту. По словам Ермошиной, "данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как "Честные люди", которые "готовят наблюдателей, избирателей".
 

"Если кто-то выбрал такую тактику по саботажу выборов, по издевательству над избирательными комиссиями, сразу же могу сказать, она не пройдет", - подчеркнула председатель ЦИК Белоруссии.

18:39
Наш корреспондент в Беларуси сообщает, что большая часть центра Минска заблокирована полицией и военными, в работе мобильного интернета есть перебои. 
18:19
Вероника Цепкало дала интервью российским журналистам, в котором сказала, что уехала в Москву, чтобы провести этот день с детьми. 
 
"Так как у нас не осталось совместных мероприятий с объединенным штабом, я решила провести этот важный день среди белорусов, которые находятся за рубежом и прежде всего рядом с моими детьми, которых я не видела уже несколько недель", - сказала она. Цепкало подчеркнула, что планирует вернуться обратно в Беларусь. 
 
18:05
Председатель ЦИК Лидия Ермошина считает, что попытки оппозиции организовать альтернативный подсчет голосов могут стать поводом для организации в стране массовых беспорядков, передает ТАСС.

"На мой взгляд, это большой политический обман избирателей именно с целью дискредитации итогов выборов", - сказала она. 

Напомним, что независимая организация "Честные люди" ведет онлайн-платформу "Голос", которая призывает избирателей фотографировать бюллетени и отправлять в сервис фото для альтернативного подсчета голосов.
Ранее "Честные люди" сообщили, что белорусские власти совершили на сервис хакерскую атаку и сайту пришлось переехать.

Проведение опросов и социологических исследований без аккредитации в период голосования на выборах президента незаконно в Беларуси. Правом на такую аккредитацию обладает профильная комиссия академии наук страны. 
17:58
ЯВКА НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ НА 18:00 СОСТАВИЛА 79% - ЦИК
17:54
Tut.by со ссылкой на независимых наблюдателей сообщает, что на некоторых участках явка превышает 100%. 
17:50
Глава ЦИК Лидия Ермошина сказала, что в комиссии "разрываются три телефона, которые работают на обращения". "Наши работники сталкиваются с оскорблениями, руганью и со всем абсолютно. Поскольку они говорят по телефону, они не могут работать. А нас всего вместе со мной 11 человек", - сказала она в эфире телеканала "Беларусь-1".


 
17:38
А вот такая очередь на входе в избирательный участок в Минске. 
Оппозиция сообщает о фальсификациях, председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина отвечает, что очереди на отдельных избирательных участках - организованная провокация со стороны протестного электората.
Очередь на избирательном участке в Минске. Фото AP.
17:17

Телеканал "Дождь" сообщает, что в квартире, которую снимали журналисты телеканала, прошел обыск. 

"Обыск проводят люди в штатском, они не представились и адвоката не пустили", - сообщает телеканал со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

"По словам арендодателя, люди в штатском ничего не изъяли: просто осмотрели всё и ушли", - говорится в сообщении.

Напомним, что в воскресенье "Дождь" сообщил о задержании в Минске своих корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. 

По информации МИД России, журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации.
 

"Установлено местонахождение журналистов, с ними все в порядке, сейчас посольство оказывает им консульскую поддержку". - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь".

Главред телеканала Тихон Дзядко подтвердил, что у журналистов не было аккредитации для работы на выборах, несмотря на то, что все документы для нее были поданы в срок.

17:09
А вот какая очередь у белорусского посольства в Москве. Фотография: AP.

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