Прокуратура просит закрыть дело против супруги Педро Санчеса

Прокуратура провинции Мадрид просит закрыть дело против супруги Санчеса. Жалоба в суд была подана профсоюзом, который затем признал, что обвинения основаны на публикациях в прессе.

РЕКЛАМА

Прокуратура провинции Мадрид просит закрыть расследование в отношении жены премьер-министра Педро Санчеса. Об этом сообщили испанские СМИ. Бегонья Гомес обвиняется в преступлениях, предположительно связанных с торговлей влиянием и коррупцией. Жалоба в суд была подана профсоюзом "Чистые руки", который затем признал, обвинения основаны на публикациях в прессе. В связи с этим прокуратура обжаловала решение о начале расследования.

В связи со скандалом премьер-министр Испании объявил о решении приостановить свои полномочия до следующей недели.

Реакция его политических соперников не заставила себя ждать. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо обвинил Санчеса в попытке "запугать оппозицию, судей и журналистов". Он заявил, что не верит в возможность отставки главы правительства, который, по его словам , всё равно в итоге пойдёт ко дну один:

"В Испании никто не находится вне закона, независимо от его положения,- сказал Фейхоо. - Испанцы не просто не признают двойных стандартов, но, похоже, не хотят также, чтобы их сосуществование и гармония ставились под угрозу ради личного выживания кого-либо".

Для депутата Европарламента Софи ин'т Вельд важно сохранить стабильность внутри стран-членов ЕС.

"Я бы сказала, что нам сейчас нужна стабильность, нам нужна стабильность больше, чем когда-либо. Мы видим очень большую нестабильность во многих государствах-членах ЕС, в Европе и в других частях мира. И когда я смотрю на ситуацию в Испании, я понимаю, как трудно было вообще получить правительство в таком разделенном парламенте. Поэтому я очень надеюсь, что это не приведет к дальнейшей нестабильности. А каковы личные амбиции г-на Санчеса, я не знаю. Но я бы сказала, что наша первая задача - обеспечить стабильность во всех государствах-членах". Софи ин'т Вельд депутат Европарламента

Мнения самих испанцев по этому вопросу разделились.

"Он (Санчес), как и каждый человек, имеет право думать и расставлять приоритеты: либо его семья - либо политика".

"Он берет пять дней отпуска, чтобы подумать об этом, остальные из нас не могут этого сделать, когда у нас проблемы".

В среду испанский следственный судья согласился начать расследование обвинений в коррупции, выдвинутых частной группой, которая, по данным Associated Press, имеет опыт подачи исков в основном по правым мотивам.