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Кипр хочет ограничить поток беженцев и призывает ЕС признать "безопасными" некоторые районы Сирии

Центры приёма и размещения беженцев на Кипре переполнены.
Центры приёма и размещения беженцев на Кипре переполнены. Авторское право AP Photo/Petros Karadjias
Авторское право AP Photo/Petros Karadjias
By Apostolos Staikos
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Власти Кипра называют ситуацию с приёмом беженцев "критической" и просят ЕС вмешаться. В Никосии уверены: разрушающаяся ливанская экономика и нестабильность во всём регионе привела к тому, что на остров прибывает огромное количество ветхих лодок, перегруженных мигрантами – почти все они сирийцы.

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Центры приёма и размещения беженцев на Кипре переполнены. Около 25 500 просителей убежища надеются, что власти предоставят им статус беженцев. 

В последние годы большинство из них попало сюда, преодолев "зелёную линию", разделяющую оккупированные северные районы острова от Республики Кипр. 

Однако за последние два месяца к кипрским берегам причалили десятки лодок с просителями убежища – в основном это сирийцы. 

"Мы уехали из Сирии в поисках безопасной жизни и будущего, потому что, честно говоря, в Сирии его нет, – говорит Омар Аль Элеви. – Здесь много молодых людей, которые оставили своих близких. Я приехал работать, чтобы получать зарплату, которая позволит мне получить документы и помочь семье перебраться сюда из Сирии, потому что жизнь там очень трудная".

Обострение миграционного кризиса встревожило кипрские власти, которые с трудом справляются с неожиданно большим количеством переселенцев. В будущем беженцев может стать ещё больше.  

"В последнее время количество сирийцев, прибывающих в страну, очень велико, и это нас беспокоит. Если [принимающий беженцев] Ливан не справится с ситуацией и вообще погрузится в хаос, то эта проблема перекинется на нас", – утверждает Андреас Георгиадес, глава Службы предоставления убежища Кипра.

В центре "Пурнара" находятся около 1000 просителей убежища. Рядом с лагерем расположены небольшие деревни, такие как Коккинотримития. Кристиакис Мелетис, глава общинного совета говорит, что островное государство исчерпало свои возможности по приёму мигрантов.  

"Мы очень маленькое государство. Наше правительство не может "обслуживать" большое количество беженцев. Нас мало, и помочь мы можем лишь ограниченному числу людей", – говорит он. 

Правительство просит ЕС изменить статус Сирии. Никосия утверждает, что некоторые районы страны уже не являются зонами боевых действий. Многие беженцы навещают близких на родине, а затем возвращаются на Кипр. 

"Миграция – это вопрос, который очень волнует киприотов, и я считаю, что он во многом определит выбор наших граждан на предстоящих европейских выборах, – признаётся пресс-секретарь правительства Константинос Летимбиотис. – Мы, как и другие члены Европейского союза, считаем, что в Сирии есть определённые районы, которые можно назвать безопасными. Нам нужна поддержка всех государств-членов. Мы также считаем, что пакет экономической помощи, который будет представлен 2 мая, поможет Ливану сдерживать потоки беженцев". 

Из центра приёма беженцев "Пурнара" на Кипре передаёт корреспондент Euroenws Апостолос Стаикос: "В настоящее время 7% населения страны составляют беженцы и иммигранты. Президент Никос Христодулидис утверждает, что это вопрос национальной безопасности. Никосия просит Брюссель и своих европейских партнёров проявить бо́льшую солидарность".

Агентство ООН по делам беженцев заявляет, что морские операции киприотов, направленные на то, чтобы остановить многочисленные лодки с сирийскими беженцами, прибывающие из Ливана, и не допустить их к островному государству, "не должны противоречить международному праву".

Дополнительные источники • перевод и адаптация: Alexander Kazakevich

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