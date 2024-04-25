"Европа может умереть". Макрон мобилизует свой электорат перед июньскими выборами

Общая оборона, культурные баталии, защита "либеральной демократии" и цифровое совершеннолетие – спустя более 6 лет после своей первой "сорбоннской" речи на тему Европы французский президент снова изложил своё видение европейского проекта.

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"Наша Европа смертна" и подвергается "огромному риску", поскольку она "окружена" державами, оспаривающими ценности "либеральной демократии" – Эммануэль Макрон вернулся в Сорбонну через 6 лет после своей первой большой европейской речи, чтобы вновь рассказать, каким он видит будущее континента.

Глава французского государства начал с достижений 27 стран за последние годы. "Были успехи, особенно в плане единства и суверенитета, что не было само собой разумеющимся", – заявил Макрон, упомянув, в частности, пандемию COVID-19 и ответ на полномасштабное вторжение в Украину, но признав, что Европа "не добилась результатов" во всех сферах.

Не единая армия, но "надёжная оборона континента"

Говоря об обороне, президент Пятой республики заявил, что хочет создать "мощную Европу", которая "вызывает уважение", "обеспечивает свою безопасность", в том числе в киберпространстве, и восстанавливает "свою стратегическую автономию".

Он призвал партнёров создать "европейскую оборонную инициативу перед лицом российских ракет", которая, вероятно, будет включать в себя "щит ПРО".

Европа может умереть. [...] Всё зависит только от нашего выбора, но этот выбор должен быть сделан сейчас, потому что в течение следующего десятилетия существует огромный риск, что мы будем ослаблены или даже загнаны на задворки. Эммануэль Макрон президент Франции

Макрон также призвал Европу "вернуть полный и абсолютный контроль над своими границами. Он предложил создать "политическую структуру", которая будет заниматься вопросами миграции, безопасности, борьбы с организованной преступностью и терроризмом.

"Пересмотр" торговой политики "путём защиты наших интересов"

Что касается экономики, то президент Франции хочет, чтобы к 2030 году Евросоюз стал "мировым лидером" с "целевыми стратегиями финансирования" в пяти "стратегических секторах будущего", включая искусственный интеллект, новые источники энергии и космос.

По словам Макрона, "это не сработает, если мы единственные в мире будем соблюдать правила торговли", если США и Китай "перестанут их соблюдать, субсидируя важнейшие отрасли".

Китай и США больше не соблюдают правила торговли в том виде, в котором они были написаны пятнадцать лет назад. Эммануэль Макрон президент Франции

Французский лидер призвал на уровне Европы повысить возраст цифрового совершеннолетия до 15 лет и ввести "родительский контроль" за доступом к социальным сетям для лиц младше этого возраста.

Наконец, Макрон выступил в защиту "европейского гуманизма", обвинив правопопулистские силы, которым прочат успех на июньских выборах в Европарламент, в желании остаться в европейском многоквартирном "доме", не "платя за аренду" и не соблюдая правил "товарищества собственников жилья".

По задумке Макрона, финансовая помощь из европейских фондов должна быть "обусловлена" соблюдением верховенства закона.

Евровыборы: Макрон переходит в наступление

Оппозиционные группы заранее осудили "предвыборную речь" Эммануэля Макрона, заявив, что тот пользуется президентским положением, чтобы продвигать повестку центристов-еврофилов более чем за месяц до решающего голосования.

Сам президент подтвердил, что будет принимать конкретное участие в кампании лидера списка своей партии – малоизвестной Валери Айе, которая переизбирается в Европарламент.

Согласно опросам, ультраправое "Национальное объединение" (Жордан Барделла) получит на июньских выборах порядка 30%. Кандидат от макронистов пока отстаёт на 10 процентных пунктов. Третьим человеком гонки, судя по всему, станет Рафаэль Глюксманн, которого выдвинула Социалистическая партия.