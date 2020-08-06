Светлана Тихановская обещает честные выборы

Домохозяйка Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты Беларуси после того, как ее мужа, блогера Сергея Тихановского, арестовали по делу о нападении на полицейских. Именно с ее штабом объединились команды двух других популярных соперников Александра Лукашенко - бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико (его представляет координатор Мария Колесникова) и экс-главы Парка высоких технологий, дипломата Валерия Цепкало (его штабом руководит супруга Вероника). Обоим кандидатам Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации. Бабарико находится в СИЗО по обвинению в получении взятки и неуплате налогов, Цепкало вместе с детьми покинул страну.

Тихановская выступает за освобождение политзаключенных, в том числе, тех, кто был задержан в ходе массовых манифестаций в поддержку оппозиции, прокатившихся по стране в последние недели. Она критикует силовиков за жестокость при разгоне мирных акций.

"У нашего народа лишь недавно открылись глаза. Люди увидели со стороны властей насилие. И им понадобится еще совсем немного времени, чтобы понять, что здесь все надо менять", - говорит Светлана Тихановская, кандидат в президенты

Собственной программы по изменению Беларуси у Тихановской нет, заявляет она сама. Но объединенная команда оппозиции обещает провести повторные, честные выборы президента с участием всех альтернативных кандидатов.

"Может быть, не через пару дней, а в сентябре, октябре или ноябре, но люди осознают, что больше не хотят этого президента", - считает Тихановская.

Оппозиция призывает белорусов не бойкотировать голосование и заявляет, что защитит выборы от фальсификаций при помощи специальной IT-платформы для альтернативного определения их результатов.