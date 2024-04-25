"Это относится только к их политикам". Вучич извинился за то, что назвал словенцев "отвратительными"

По словам Вучича, это была его реакция на "антисербскую политику и заявления" словенской делегации в ООН во время заседания по Косову.

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Президент Сербии Александр Вучич принёс извинения за то, что назвал словенцев "отвратительными", уточнив, что имел в виду не весь народ, а "только политиков" бывшей югославской республики.

Резкие высказывания были сделаны сербским лидером в кулуарах заседания Совета Безопасности ООН, где Словения получила место непостоянного члена на 2024-2025 годы.

Вучич обвинил Словению в том, что она вместе с США и Швейцарией участвовала в "сговоре", чтобы позволить косовской делегации пригласить на заседание предполагаемых жертв изнасилований со стороны сербских солдат во время войны 1998-1999 годов, что вызвало возмущение Белграда.

Президент Сербии утверждает, что его высказывание относится только к контексту сессии Совбеза: "Всем было ясно, что я говорил о конкретных людях, об их политике. Конечно, это не та лексика, которую стоило бы использовать, но я так в сердцах охарактеризовал их политику. В Словении хотят думать, что я так высказался обо всём словенском народе. Это не так. О словенцах как о народе у меня самое высокое мнение. У меня много друзей, у меня есть родственники в Словении".

"Оскорбление всей нашей нации"

В Любляне болезненно отреагировали на слова Вучича. Министр иностранных дел Словении Таня Файон вызвала временного поверенного в делах Сербии и потребовала извинений.

"Подобная лексика не подходит для страны, которая твердит о своей приверженности европейским ценностям, подчёркивая это в процессе переговоров о вступлении в ЕС", – добавила она.

Премьер-министр альпийской республики Роберт Голоб сказал, что "заявления Вучича напоминают нам о другом времени и недостойны отношений между двумя странами".

Со своей стороны, Вучич пригласил руководство Словении в Белград "для беседы с глазу на глаз".

"Если понадобится, я ещё раз извинюсь и скажу [президенту и премьер-министру Словении], что, конечно, не имел в виду всех словенцев, и скажу им в лицо, что я думаю об их плохой политике по отношению к сербскому народу", – цитирует политика издание The Politico.

На прошлой неделе ПАСЕ поддержала вступление Косова в Совет Европы, что также вызвало возмущение сербского президента.