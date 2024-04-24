"Сжечь Тель-Авив дотла!" Антиизраильские протесты захлестнули американские университеты

Палаточные протесты, противостояние с полицией и антиизраильские кричалки: выступления студентов на фоне войны в Газе охватили самые престижные университеты – от Нью-Йорка до Беркли. Некоторые студенты-евреи сообщают, что не чувствуют себя в безопасности на территории кампусов.

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Антиизраильские демонстрации на фоне войны в Газе продолжают бушевать в крупнейших американских университетах, заставляя руководство учебных заведений принимать чрезвычайные меры.

Одним из центром протестов стал Колумбийский университет в Нью-Йорке, где на седьмой день акции администрация потребовала демонтировать палаточный лагерь студентов на территории главного кампуса, пригрозив вызвать Национальную гвардию.

Было объявлено, что до конца семестра вуз переходит на "гибридный режим занятий". На прошлой неделе в Колумбийском университете и связанным с ним колледже Барнард сотрудниками Департамента полиции были задержаны более сотни демонстрантов. Десятки студентов, участвовавших в протестах, отстранили от занятий.

Как сообщает израильское издание The Jerusalem Post, среди кричалок, был, к примеру, призыв "сжечь Тель-Авив дотла".

В другом университете – Нью-Йоркском NYU – в понедельник задержали более 130 человек после того, как руководство вуза заявило, что пропалестинская акция также была омрачена "антисемитскими инцидентами" и скандированием "запугивающих лозунгов".

Силовики заявили, что в целом демонстрация не была насильственной, за исключением "нескольких бутылок, брошенных в полицейских".

В Йеле известно о 60 задержанных. За несколько недель до церемонии вручения дипломов протесты также охватили Калифорнийский политех (CAL POLY), университет в Беркли, Гарвард, Эмерсон-колледж, Массачусетский технологический институт (MIT) и другие вузы.

Студенты-евреи в опасности?

Во всех кампусах, где прошли или продолжаются акции протеста, студенты призывают к постоянному прекращению огня в Газе. Они также требуют перекрыть поставки оружия Израилю, разорвать партнёрские отношения между вузами двух стран, а также "амнистировать" студентов и преподавателей, подвергшихся дисциплинарным взысканиям или даже увольнению за протесты.

Белый дом в своём послании по случаю праздника Песах осудил то, что он назвал "тревожным всплеском" антисемитизма, заявив, что ненависти "абсолютно не место в университетах и вообще в нашей стране".

В среду, как ожидается, спикер Палаты представителей Майк Джонсон встретится с еврейскими студентами Колумбийского университета и выступит с речью "по поводу вызывающего тревогу роста яростного антисемитизма в студенческих городках Америки".

В то время, как некоторые студенты-евреи сообщают об агрессивном поведении пропалестинских демонстрантов, другие отмечают, среди прочего, что "организаторы лагеря солидарности с Газой провели совместные мусульманские и иудейские молитвы и почтили память погибших с обеих сторон".

Студенческие протесты с непредсказуемой развязкой создали новую проблему для президента США Джо Байдена, который рискует остаться без поддержки молодёжи и левого фланга Демократической партии, необходимой ему для переизбрания.