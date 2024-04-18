Закон, который помешает евроинтеграции Грузии

Евросоюз и США предупреждают Грузию: окончательное принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" негативно скажется на процессе евроинтеграции страны.

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Принятие греузинским парламентом в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" тревожит Евросоюз. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что такой закон не соответствует нормам и ценностям ЕС, и его принятие негативно повлияет на евроинтеграцию Грузии.

У стен парламента в Тбилиси не стихают акции протеста. Их участники считают документ копией российского закона об инагентах. Раскритиковал его и госдепартамент США.

Ведант Патель, первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента:

"Мы считаем, что гражданское общество, журналистика, средства массовой информации являются краеугольными камнями любого демократического общества. И мы призываем правительство Грузии прислушаться к предупреждениям о том, что этот законопроект не соответствует нормам и ценностям Европейского Союза, и он, безусловно, негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон, если он будет принят в третьем чтении. Но правящая партия может преодолеть вето, набрав 76 голосов, и тогда документ подпишет спикер парламента.

Законопроект практически идентичен отозванному правящей партией в прошлом году после крупных уличных протестов. Он может быть вынесен на голосование во втором чтении не раньше 30 апреля.