Беларусь: выборы и аресты

В Беларуси сегодня проходят президентские выборы. На шестой срок баллотируется Александр Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет.

Накануне в центре Минска водители машин сигналили в знак солидарности с оппозицией, их приветствовали прохожие, которых за это задерживала милиция.

"Все будет так, как они (власти) захотят, но что будет 10-го, вообще никто не знает", - говорит жительница Минска Мария.

Была задержана и помещена в изолятор Мария Мороз, начальник штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, а также ее соратница Мария Колесникова - ее позднее отпустили. Сама Тихановская в целях безопасности вынуждена была покинуть свою квартиру.

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси:

"Это просто какое-то дно, я не знаю. Просто людей забирают. Это же доверенные лица, еще идет предвыборная кампания".

Нынешняя кампания отмечена беспрецедентными протестными выступлениями противников Лукашенко, который, как и раньше, обещает повысить благосостояние людей, обеспечить стабильность и защитить страну от внешних угроз.