БелАЭС как камень преткновения

На АЭС в белорусском Островце начата загрузка ядерного топлива в первый энергоблок. Это - старт объекта, на этом этапе пуска ведется проверка, как функционируют системы станции.

В соседней Литве выступают против АЭС, в Вильнюсе полагают, что такого рода объект представляет угрозы для безопасности страны. И говорят, что Минск находится под давлением третьих стран.

Вот точка зрения главы комитета по безопасности и обороны сейма Литвы Дайниуса Гайзаускаса: "Я не думаю, что в самой Беларуси все хотят, чтобы АЭС в Островце начала работать. Но на них там давит "Росатом". Вся работа велась и ведется только потому, что на этом настаивала Россия".

Литовские власти также призвали другие государства Европы отказаться от закупок продукции БелАЭС.

Островец, или, как его называют в Беларуси, Атомоград, находится в 50 км от Вильнюса.

Литва неоднократно заявляла, что строительство станции нарушает ряд международных соглашений. В Минске ответили, что объект прошел все требуемые проверки со стороны МАГАТЭ.