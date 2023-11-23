Саммит ОДКБ в Минске прошёл без участия Армении

By Euronews

Власти Армении заранее предупредили, что не будут участвовать в саммите ОДКБ "по понятным партнёрам причинам". Несмотря на войну в Украине и конфликт Еревана с Баку в Минске было заявлено, что "ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности евразийского региона".

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Саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Минске прошёл без премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В Ереване заявили, что "партнёрам по организации понятны причины неучастия армянских представителей в саммите".

Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не будет участвовать и в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в декабре.

В Кремле выразили сожаление по поводу решения "армянской стороны" и заявили, что рассчитывают "на продолжение работы Армении в организации" и сохранение союзнических отношений.

В Ереване ранее обвинили ОДКБ в том, что она не оказала помощь Армении в конфликте с Азербайджаном и попросили снять с повестки вопрос о помощи стране.

В январе Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории. В сентябре власти страны организовали десятидневные учения с американскими военными, вызвав неудовольствие Москвы.

При этом в Ереване заявляют, что страна пока не собирается выходить из состава организации.

Несмотря на войну в Украине и конфликт в Нагорном Карабахе в Минске было заявлено, что "ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности евразийского региона".