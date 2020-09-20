Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Япония

Музей Фукусимы

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Музей Фукусимы
Музей Фукусимы   -   Авторское право  Кадр из видео NHK
Размер текста Aa Aa

В городе Футаба японской префектуры Фукусима открылся музей, посвящённый ядерной трагедии 9-летней давности. Представлены более полутора сотен экспонатов, видеоматериалы и воспоминания очевидцев — не только о самой аварии, но и об эвакуации десятков тысяч человек и долгосрочных последствиях.

Изначально планировалось открыть выставку к летней Олимпиаде в Токио, но в итоге открытие, как и сами Игры, пришлось перенести.

В марте 2011 года из-за землетрясения и цунами отказали системы охлаждения энергоблоков АЭС, на трёх из них произошли взрывы водорода, а реакторы расплавились. Радиоактивные вещества попали в атмосферу, а позже огромные объёмы загрязнённой воды были сброшены в океан. По оценкам японских специалистов, на полную ликвидацию последствий понадобятся десятки лет.

По официальным данным, от лучевой болезни, непосредственно вызванной аварией на Фукусиме, скончался один человек. Боле 160 тысяч были эвакуированы из окрестностей станции, из них около 40 тысяч до сих пор не могут вернуться домой.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube