Музей Фукусимы

В городе Футаба японской префектуры Фукусима открылся музей, посвящённый ядерной трагедии 9-летней давности. Представлены более полутора сотен экспонатов, видеоматериалы и воспоминания очевидцев — не только о самой аварии, но и об эвакуации десятков тысяч человек и долгосрочных последствиях.

Изначально планировалось открыть выставку к летней Олимпиаде в Токио, но в итоге открытие, как и сами Игры, пришлось перенести.

В марте 2011 года из-за землетрясения и цунами отказали системы охлаждения энергоблоков АЭС, на трёх из них произошли взрывы водорода, а реакторы расплавились. Радиоактивные вещества попали в атмосферу, а позже огромные объёмы загрязнённой воды были сброшены в океан. По оценкам японских специалистов, на полную ликвидацию последствий понадобятся десятки лет.

По официальным данным, от лучевой болезни, непосредственно вызванной аварией на Фукусиме, скончался один человек. Боле 160 тысяч были эвакуированы из окрестностей станции, из них около 40 тысяч до сих пор не могут вернуться домой.