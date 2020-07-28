Голод, связанный с пандемией, убивает детей

Голод, связанный с пандемией коронавируса, за первый ее год увеличит ежемесячный рост детской смертности в мире более чем на 10 тысяч. Таковы неутешительные прогнозы ООН. Число малышей, страдающих от острого недоедания, за 12 месяцев вырастет на 6,6 млн., в то время как за весь прошлый год специалисты зафиксировали 47 миллионов подобных случаев.

Кумбо Боли, врач : "Мы полагаем, что число детей, не получающих нормального питания, увеличится в два, три, а то и пять раз к ноябрю-декабрю, когда обычно настают время сбора урожая. Но тот, кто не сеял (а этому помешала эпидемия), не может собирать урожай".

Среди последствий истощения у детей - вздутие живота, задержка роста, нарушения умственного развития. Наиболее тяжелая ситуация складывается в странах Африки, Ближнего Востока и Азии.

Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН: "Я здесь для того, чтобы бить тревогу. Я должен предупредить: если мы не подготовимся и не будем действовать сейчас, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, избежать дефицита финансирования, перебоев в торговле, в течение нескольких месяцев мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов".

Согласно отчету ЮНИСЕФ, смертность детей до пяти лет в мире стабильно снижалась с 1980 года. Однако последствия пандемии могут обратить вспять достигнутый в этой сфере прогресс. При этом в агентстве подчеркивают: причина около 45% детских смертей - неудовлетворительное питание.