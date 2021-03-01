Кремль не считает рост цен на продовольствие особенно острой проблемой

Москва не согласна с признанием России одной из «горячих точек» по росту цен на продукты. Речь идёт о публикации агентства Bloomberg об угрозе резкого роста социального недовольства из-за инфляции, которую правительство может не суметь сдержать.

В Кремле говорят, что оперируют другими данными, и называют «неверными» выводы авторов материала Bloomberg. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, признал, что «многие почувствовали изменение своих доходов в сторону их уменьшения». При этом он настаивает, что такая ситуация наблюдается во всем мире: «То, что в России это более острая проблема, чем в других странах, — с этим мы не согласны».

До этого с критикой публикации американского агентства выступило минэкономразвития. В сообщении ведомства сказано, что «подобная аналитика носит спекулятивный характер». В министерстве уверяют, что вместе с Росстатом и Федеральной налоговой службой следят за колебаниями цен на продукты и за влиянием мирового рынка на Россию.

По мнению аналитиков Bloomberg, Россия наряду с Бразилией, Нигерией, Турцией и Индией относятся к числу стран, которые могут тяжелее остальных пострадать от роста цен на продовольствие. Это крупнейшие страны со средним уровнем дохода населения, где большая часть расходов потребителей уходит на еду.

В статье сказано о рекордном росте цен на продукты питания за шесть лет в связи с ростом спроса в Китае, нарушением цепочек поставок и неблагоприятными погодными условиями. Российские власти вдвое увеличили пошлины в рамках квоты на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, кроме того были заморожены цены на некоторые товары, но эти меры могут наоборот спровоцировать дальнейший рост инфляции, — отмечает Bloomberg. По мнению аналитиков, рост цен на еду может стать важным политическим фактором для россиян, которые ещё помнят пустые полки магазинов после распада СССР.

Авторитарные правительства склонны терпимее относиться к протестам из-за вопросов пропитания, нежели к широким кампаниям против коррупции и авторитаризма. Тем не менее, как показала Арабская весна, выступления первого типа могут превратиться во вторые, — и иногда это происходит очень скоро. Куллен Хендрикс ведущий научный сотрудник Института международной экономики Петерсона

«Коммерсант» со ссылкой на данные исследования NielsenIQ пишет, что число финансово пострадавших от пандемии в россиян с осени 2020 до начала 2021 выросло почти вдвое — с 27% до 53%. Этот хуже среднемирового показателя.

Ещё в апреле 2020 компании-производители и поставщики продовольствия, а также представители торговых сетей выступили с призывом ввести меры поддержки малообеспеченных граждан — в частности, продуктовые карточки. В середине февраля этот вопрос на встрече с президентом Владимиром Путиным поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Глава государства тогда сообщил, что поручал правительству проработать эту инициативу. «Есть и плюсы, и проблемные вопросы, которые надо порешать, но точно совершенно подумать над этим можно», — говорил Путин.

По словам Пескова, инициатива по введению «продовольственных сертификатов» обсуждается на уровне экспертов, причём не только в России. Пресс-секретарь президента назвал это «достаточно распространённой практикой».