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МО Азербайджана сообщило об обстреле позиций своей армии ВС Армении

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МО Азербайджана сообщило об обстреле позиций своей армии ВС Армении
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Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обстреле позиций армии страны подразделениями ВС Армении из артиллерийских установок на участке границы, проходящем по территории Товузского района.

"Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

По его данным, в результате инцидента погибли двое военнослужащих республики. "Подразделения ВС Армении предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы двух стран, использовав артиллерию. В результате принятых адекватных мер противник, неся потери, был отброшен назад. Во время боя погибли двое военнослужащих азербайджанской армии, пятеро ранены", - указали в Минобороны.

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на странице в фейсбуке сообщила об отсутствии потерь с армянской стороны. По ее словам, азербайджанские военные попытались захватить пограничный опорный пункт, а до этого хотели нарушить границу, проехав на машине, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе․

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.