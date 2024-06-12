Никол Пашинян: Армения покинет ОДКБ

By euronews

Армения заявила о готовности выйти из ОДКБ после заключения соглашения о стратегическом партнерстве с США.

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Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте.

"Выйдем. Мы решим, когда", - сказал Пашинян, отвечая на замечание оппозиционного депутата, почему Армения только выражает недовольство ОДКБ, но не выходит из нее.

"Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", – добавил он.

В феврале Пашинян уже объявил о заморозке членства страны в ОДКБ. А в начале мая власти страны объявили, что не будут участвовать в финансировании организации.

Во вторник, 11 июня США и Армения объявили, что их отношения будут повышены до уровня стратегического партнерства.

Ранее Пашинян не раз прямо заявлял, что ОДКБ не выполнила своих обязательств перед Ереваном.