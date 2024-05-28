Разрушительное наводнение на севере Армении

Жители северной Армении начинают оценивать ущерб после самого сильного за последние десятилетия наводнения, жертвами которого стали 4 человека.

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На севере Армении оценивают ущерб после самого сильного за последние десятилетия наводнения, жертвами которого стали 4 человека.

Эвакуация пострадавших от наводнения людей на севере Армении VOMA telegram canal

Два дня назад из-за проливных дождей вышли из берегов реки Дебед, Агстев и Ташир, уровень воды резко поднялся на более чем 2 метра. Многие населённые пункты оказались отрезанными из-за обрушения мостов и затопления автомагистралей.

Больше всего разрушений пришлось на Лорийскую и Тавушскую ообласти Армении. В послдение дни здесь наблюдались особенно интенсивные осадки, их уровень составил от 40 до 60% от месячной нормы.

Сотни жителей затопленных районов эвакуированы. Нарушена работа главного пограничного перехода между Арменией и Грузией, железнодорожное сообщение между двумя странами приостановлено из-за оползня на дороге Айрум - Ахтала.

Спасатели выносят людей, пострадавшх от наводнения VOMA / Telegram

Дорожный департамент призвал водителей использовать альтернативные маршруты.

В минувшее воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в зону бедствия. Днем ранее вертолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий.