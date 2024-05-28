РЕКЛАМА
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Разрушительное наводнение на севере Армении

Разрушенная навднением дорога на севере Армении
Разрушенная навднением дорога на севере Армении Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Жители северной Армении начинают оценивать ущерб после самого сильного за последние десятилетия наводнения, жертвами которого стали 4 человека.

РЕКЛАМА

На севере Армении оценивают ущерб после самого сильного за последние десятилетия наводнения, жертвами которого стали 4 человека. 

Эвакуация пострадавших от наводнения людей на севере Армении
Эвакуация пострадавших от наводнения людей на севере АрменииVOMA telegram canal

Два дня назад из-за проливных дождей вышли из берегов реки Дебед, Агстев и Ташир, уровень воды резко поднялся на более чем 2 метра. Многие населённые пункты оказались отрезанными из-за обрушения мостов и затопления автомагистралей. 

Больше всего разрушений пришлось на Лорийскую и Тавушскую ообласти Армении. В послдение дни здесь наблюдались особенно интенсивные осадки, их уровень составил от 40 до 60% от месячной нормы.

Сотни жителей затопленных районов эвакуированы. Нарушена работа главного пограничного перехода между Арменией и Грузией, железнодорожное сообщение между двумя странами приостановлено из-за оползня на дороге Айрум  - Ахтала.

Спасатели выносят людей, пострадавшх от наводнения
Спасатели выносят людей, пострадавшх от наводненияVOMA / Telegram

Дорожный департамент призвал водителей использовать альтернативные маршруты. 

В минувшее воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в зону бедствия.  Днем ранее вертолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Антиправительственные протесты в Армении

24 апреля Армения поминает жертв геноцида 1915 года

НАТО и Армения будут сотрудничать в "новом формате"

Армения Стихийное бедствие Наводнения изменение климата