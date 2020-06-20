"Конституционная" переприсяга Путину? | #КУБ

Добро пожаловать в "Куб"!

Каждый день в России регистрируют по несколько тысяч заразившихся коронавирусом, но, несмотря на это, голосованию по Конституции все равно быть! Принять участие в нем призывают Василий Лановой, Евгений Плющенко, Иван Охлобыстин, Аделина Сотникова и Ольга Бузова.

Что известно о сути поправок? Обнуление сроков Путина, ужесточение требований к кандидатуре президента, гарантированная минимальная зарплата, индексация пенсий, семья как союз мужчины и женщины.

#КУБ По вашему мнению, в случае принятия поправок к Конституции усилится роль президента или парламента? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 18 juin 2020

“Мы получили приглашение участвовать в создании Конституции социального государства. Путин с помощью поправок к Конституции, создает условия для безболезненного транзита власти, создания условий, при которых ничто не изменится в жизни людей в худшую сторону”, - уверен один из лидеров уже несуществующего прокремлевского движения "Наши" и бывший член общественной палаты Борис Якеменко.

По-другому всю эту ситуацию видит журналист и бывший дипломат Александр Баунов: по его мнению, это не голосование по Конституции, это пролонгация мандата Путина.

"Есть хаос и вакуум в новом политическом пространстве и его нужно организовать при помощи максимально концентрированного легитимирующего усилия, скажем так. И это усилие оформлено в виде плебисцита. Это не выборы и это не референдум по Конституции. Это всенародная переприсяга населения, граждан, президенту".

Сам Путин говорит, что в случае принятия поправок значительно усилится роль парламента, а президент лишится существенной части полномочий.

Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить Владимир Путин Президент России

Кандидатуру премьера предлагает сам президент. А если парламент отклонит три кандидатуры, то президент просто назначает премьер-министра. Впрочем, то же самое прописано и в нынешней Конституции. Но теперь президенту необязательно будет распускать Думу. А еще глав некоторых ведомств, например, оборонного, МВД, МИДа назначает сам президент после консультаций с Советом Федерации.

Комментирует поправку политолог, руководитель программы “Российская внутренняя политика и политические институты” московского центра Карнеги Андрей Колесников.

"Эта поправка, которую он имеет в виду, когда правительство и членов правительства назначает парламент, имеет столько нюансов, что на самом деле не меняется практически ничего. Не говоря о том, что это совершенно бессмысленная поправка в условиях авторитарной системы, где все решает президент. Ну какая Дума? О чем мы вообще говорим? Все эти институты абсолютно бумажные, имитационные, их фактически не существуют. Разве что действительно в каком-то отдаленном будущем, уже после того, как путинские элиты и сам Путин уйдут, поправка будет работать реальным образом".

По вашему мнению, в случае принятия поправок усилится роль президента или парламента? Голосуйте, пишите комментарии и, конечно, следите за "Кубом".