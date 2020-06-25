Голосование по поправкам к Конституции РФ началось

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало в четверг. Оно было назначено на 1 июля, но из-за эпидемиологической ситуации было решено растянуть процесс, чтобы избежать большого скопления людей и дать им возможность проголосовать равномерно в течение семи дней с соблюдением всех мер предосторожности.

"На московских избирательных участках уже в первый день голосования с утра выстроились очереди. Люди ждут, соблюдая социальную дистанцию, на земле маркировка. А когда каждая группа выходит, проголосовав, избирательный участок полностью дезинфицируют", - передаёт из Москвы наш корреспондент Галина Полонская.

Референдуму предшествовали ожесточённые дебаты в российском обществе. И в большинстве случаев окончательное решение голосующие принимают в зависимости от своего доверия властям:

"Да пока всё, что делает власть во главе с Путиным, всё помогает. Какая ещё страна может дать возможность людям не работать, чтобы сохранить своё здоровье?"

"Ну, конечно, хотелось бы верить в светлое будущее, в защищённость наших детей, что мы придём наконец к стабильности. Ну да, это важно. Будущее России, как -никак".

Кроме одобряющих или не одобряющих поправки, есть и те, кто не согласен с некоторыми из них и хотел бы проголосовать за каждую отдельно:

"Понимаете, я против того, чтобы поправки принимались оптом. Нужно все по-отдельности принимать. Что меня не устраивает? Бесконечный срок путинский больше всего. И плюс ещё то, что наш суд будет не учитывать мнение европейских судов".

Голосование завершится 1 июля в 8 часов вечера по времени места его проведения. Подсчёт голосов будет вестись все дни, начиная с четверга. Поправки будут считаться принятыми, если за них выскажется более 50% проголосовавших.