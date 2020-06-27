Смешанные чувства вызвал приговор по делу «Седьмой студии» и у тех, кто активно выступал против этого процесса, и у тех, кто уверен в виновности Кирилла Серебренникова. Одни приветствовали решение оставить художественного руководителя «Гоголь-центра» на свободе, но с возмущением отреагировали на признание фигурантов дела виновными в мошенничестве и халатности. Другие полагают, что государство ещё мягко поступило с обвиняемыми в хищении около двух миллионов долларов.

Приговор по делу "Седьмой студии" — это борьба с мошенничеством или политика запугивания? #Куб #опрос #Серебренников #приговор #мошенничество #репрессии #Путин Publiée par Euronews на русском sur Vendredi 26 juin 2020