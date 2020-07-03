Путин: поправки "приняты по воле народа"

Президент России подписал указ о вступлении 4 июля в силу поправок к Конституции и об "официальном опубликовании" основного закона с внесенными изменениями.

На встрече в пятницу с членами рабочей группы по подготовке поправок Владимир Путин поблагодарил волонтеров и наблюдателей, работавших на участках для голосования и в комиссиях, добавив, что не вошедшие в Конституцию поправки должны быть реализованы как "законы или подзаконные акты".

"Изменения, внесенные в основной закон страны, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России, - заявил Путин в частности. - Приоритеты, те ценности, за которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы".

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило в течение недели. По данным ЦИК, их поддержали 77,92 % проголосовавших. Явка составила 67,97 %.

Свой взгляд на события у Михаила Ходорковского, экс-главы ЮКОСа: "Путин не хочет быть в глазах международного сообщества и в глазах российского общества еще одним среднеазиатским диктатором. Он хочет иметь некую легитимность: это ему надо в том числе для того, чтобы Трамп мог его пригласит в "семёрку". Но в результате этой легитимности он получить не смог, настолько жульническим было голосование".

Поправки среди прочего устанавливают верховенство Конституции РФ над международными договорами; вводят запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для высших госчиновников и судей; дают определение брака как союза мужчины и женщины и позволяют Владимиру Путину занимать пост президента до 2036 года.