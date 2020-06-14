Сербская оппозиция призывает бойкотировать парламентские выборы

Члены "Союза за Сербию" раздают жителям Белграда листовки. В них крупнейшая оппозиционная сила страны призывает бойкотировать парламентские выборы, намеченные на 21 июня. Объединившиеся левые, социал-демократы и консерваторы из девяти партий требуют отложить голосование хотя бы до осени.

“Сегодня у нас нет всех необходимых условий для проведения честных выборов", - заявляет лидер блока Драган Джилас.

По словам оппозиционера, правящая Сербская прогрессивная партия полностью контролирует ход избирательного процесса и национальные СМИ.

"Жители Сербии просто никогда не слышали моего голоса, - говорит он. - У них не было возможности выслушать меня".

Ранее неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне Freedom House перестала классифицировать эту балканскую страну как частично консолидированную демократию. Чтобы исправить ситуацию местная оппозиция требует, чтобы в стране было сформировано правительство технократов, которое бы и занялось подготовкой к новым выборам.

"Мало-помалу, но мы бы создали в стране совершенно иные условия и провели голосование в следующем году", - говорит Джилас.

С критикой в свой адрес не согласны члены правящей партии, которая, судя по последним опросам, сегодня может расчитывать на убедительную победу.

"Мне кажется, один из важнейших критериев демократии - это и есть наличие возможности выбирать и быть избранным", - отмечает министр по вопросам интеграции Сербии в ЕС Ядранка Йоксимович.

"Партии, призывающие к бойкоту, и не только они, заявляют, что условий для проведения свободных и честных выборов нет?" - спрашивает корреспондент "Евроньюс" Йорген Самсо.

"Ну о чем вы говорите? Я просто не могу с этим согласиться. На посту министра по вопросам интеграции Сербии в ЕС я занимаюсь процессом вступления и проведением реформ вот уже шесть лет. Мы прекрасно понимаем, что проблемы есть, но день за днем мы продвигаемся в поиске путей их решения. Если бы уже сегодня Сербия присоединилась к Евросоюзу, то уж точно не была бы его беднейшим членом, самой его проблемной демократией", - говорит Йоксимович.

Брюссель также выступает за проведение выборов в следующее воскресенье.

Йорген Самсо, корреспондент "Евроньюс": "За последний год Сербия увидела немало масштабных акций протеста против действующего правительства. Призыва отказаться от участия в голосовании – очередное проявление накопившегося недовольства. Проведению массовых уличных манифестаций мешает пандемия коронавируса. Вопрос о том, сможет ли бойкот изменить политический ландшафт страны, остается открытым".