Китай и Сербия расширяют стратегическое партнерство

By Euronews

Электромобили станут основой стратегии расширения Китая в Сербии, но связи между этими двумя странами простираются гораздо дальше.

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Пекин и Белград объявили о начале реализации соглашения о свободной торговле.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал также решение о расширении стратегического партнерства с Сербией во время своей первой за пять лет поездки в Европу.

Это партнерство еще больше укрепляет связи между Китаем и его давним европейским союзником Сербией.

Президент Сербии Александр Вучич заявил:

"Соглашение о свободной торговле с Китайской Народной Республикой гарантирует будущее Сербии. Оно гарантирует размещение наших товаров и услуг. В ближайшие десять или пять лет мы сможем экспортировать в Китай почти 95 % нашей продукции без каких-либо тарифов".

"Китай и Сербия пользуются прочным взаимным политическим доверием, практическим сотрудничеством, тесной и эффективной координацией в международных делах", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Сербия является кандидатом в члены ЕС. Ее шаг рассматривается как пощечина Брюсселю, поскольку блок изучает возможность введения тарифов на китайские электромобили для защиты собственного рынка.

Электромобили станут основой стратегии расширения Китая в Сербии, но связи между этими двумя странами простираются гораздо дальше.

"Китай и Сербию, как я уже говорил, многое объединяет, у нас сходный взгляд на мир и мы прекрасно понимаем необходимость уважать друг друга, помогать друг другу, когда это необходимо. И если Сербия также сможет стать очень важным центром производства электромобилей, это ускорит трансформацию от топливных автомобилей к электромобилям", — комментирует вице-президент китайского аналитического центра Center for China and Globalization Виктор Гао.

"Посыл простой: если вы относитесь к Китаю как к равному, мы можем сотрудничать. Если вы не относитесь к Китаю как к равному, если вы действительно хотите, чтобы Китай злословил, не уважать Китай и нарушать политику "одного Китая", тогда вы не получите всех этих экономических преимуществ".

Европейское турне Си Цзиньпина завершается в Венгрии, еще одной европейской стране, которая пытается привлечь крупные инвестиции из Китая, особенно в инфраструктуру, производство, энергетику и технологии.