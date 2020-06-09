Годовщина протестов: власти призывают "усвоить уроки" прошлого

Годовщина антиправительственных манифестаций в Гонконге. Возобновить протесты в полной мере сторонникам большей независимости этой автономной территории Китая не удается не только из-за действующего в стране карантина на фоне распространения коронавируса, но и из-за новых арестов, а также угрозы принятия целого пакета законов о национальной безопасности, запрещающих любые действия, направленные против правительства КНР.

Кэрри Лэм, глава гонконгской администрации: "За последний год у Гонконга было не мало трудностей. Сегодня мы пытаемся выработать ответы на серьезные вызовы, которые встали перед нами. Все случившееся должно - урок для каждого, в том числе для правительства и, надеюсь, для Законодательного совета. Гонконг не вынесет хаоса".

В конце мая полиция вновь задержала сотни людей, которые устроили беспорядки из-за рассмотрения в парламенте специального административного района закона об уголовной ответственности за неуважение к гимну Китая. Когда 4 июня он все же был принят, гонконгцы вновь вышли на манифестацию в частности, в честь годовщины расстрела китайских студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине, хотя впервые за тридацть лет власти запретили это делать, по официальной версии, ввиду сложной эпидемиологической ситуации.