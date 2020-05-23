Пандемия охватила Латинскую Америку

Латинская Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Больше всего зараженных – свыше 332 тысяч – в Бразилии. Эта страна занимает второе после США место в мире по числу инфицированных. По официальным данным, от COVID-19 здесь уже умерли более 21 тысячи человек.

«Смертей будет гораздо больше, – считатет координатор НПО "Единый центр фавел" Марсиван Баррету. – На этой неделе в городе Элиополис был развернут полевой госпиталь. Он уже принимает пациентов. Ожидается, что он заработает в полную силу через месяц».

По оценке министерства здравоохранения Бразилии, настоящее число заразившихся коронавирусом может быть гораздо выше официальных данных, так как в этой стране не проводится массовое тестирование населения на COVID-19. В начале вспышки инфекции президент Бразилии Жаир Болсонару критиковал власти штатов за введение карантинных мер и сравнивал ковид с легким гриппом.

Растёт заболеваемость и в соседней Аргентине. В пятницу здесь был зарегистрирован самы высокий дневной прирост числа инфицированных. Число подтвержденных случаев превысило 10 тысяч, жертвами коронавируса стали 433 человека.

Более тяжелая ситуация сложилась в Мексике: количество подтвержденных случаев здесь превышает 60 тысяч, погибли от инфекции почти 7 тысяч человек. Количество смертей продолжает быстро расти. На фоне этой печальной статистики мексиканские власти решили ослабить карантинные меры, чтобы восстановить экономическую активность.