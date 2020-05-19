СК возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты компенсаций медикам

Следственный комитет возбудил первое в России уголовное дело за невыплату медицинским сотрудникам денежных компенсаций, связанных с работой в условиях эпидемии коронавируса. Уголовное дело возбуждено по статье "халатность" против ГБУЗ "Городская больница города Армавира".

В сообщении на сайте СК, говорится, что поводом для этого послужила публикация видеообращения работников скорой помощи города Армавира 16 мая, в котором медицинский персонал сообщил об отсутствии доплат за работу в условиях эпидемии COVID-19.

По данным следствия, права сотрудников ГБУЗ "Городская больница города Армавира" были нарушены "в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности".

"Уголовное дело передано для дальнейшего расследования во второй отдел по особо важным делам краевого управления СКР, - отметили в ведомстве. - В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается".

Ранее сообщалось, что следственные органы Кубани организовали проведение доследственных проверок еще в семи муниципалитетах, где медики местных районных больниц заявляют о нарушении их прав при получении стимулирующих выплат за работу с коронавирусными пациентами.