Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

СК возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты компенсаций медикам

Комментарии
 Euronews и ТАСС
СК возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты компенсаций медикам
Авторское право  Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Следственный комитет возбудил первое в России уголовное дело за невыплату медицинским сотрудникам денежных компенсаций, связанных с работой в условиях эпидемии коронавируса. Уголовное дело возбуждено по статье "халатность" против ГБУЗ "Городская больница города Армавира".

В сообщении на сайте СК, говорится, что поводом для этого послужила публикация видеообращения работников скорой помощи города Армавира 16 мая, в котором медицинский персонал сообщил об отсутствии доплат за работу в условиях эпидемии COVID-19.

По данным следствия, права сотрудников ГБУЗ "Городская больница города Армавира" были нарушены "в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности".

"Уголовное дело передано для дальнейшего расследования во второй отдел по особо важным делам краевого управления СКР, - отметили в ведомстве. - В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается".

Ранее сообщалось, что следственные органы Кубани организовали проведение доследственных проверок еще в семи муниципалитетах, где медики местных районных больниц заявляют о нарушении их прав при получении стимулирующих выплат за работу с коронавирусными пациентами.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube