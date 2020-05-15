Срочная новость
This content is not available in your region

Германия

Немецкие матери выставляют счет государству за уход за детьми

Комментарии
 Марика Димитриади
Немецкие матери выставляют счет государству за уход за детьми
Авторское право  Pixabay
Размер текста Aa Aa

Группа немецких матерей решила потребовать от правительства деньги за то, что во время карантина им пришлось сидеть с детьми. За несколько часов под хэштэгом #CoronaElternRechnenAb (#Родителиподсчитываютубытки) появились тысячи твитов.

Матери писали, что из-за закрытия школ и детских садов они были вынуждены выполнять больше “неоплачиваемой” работы, чем это было до карантина. В своих постах женщины оценили, сколько государство должно им заплатить за то, что вдобавок к рабочим делам им пришлось еще и присматривать за детьми.

Карин Хартманн работает архитектором, живет в земле Северный Рейн-Вестфалия. Женщина возмущена тем, что до сих пор непонятно, когда снова откроются школы. В интервью онлайн-изданию EditionF она заявила, что выставляет счет государству за то, что оно переложило обязанности школы и учителей на плечи родителей. Женщина считает, что власти пользуются ее услугами, а значит, должно за это заплатить, как это принято “в корпоративном мире”.

Примеру Хартманн последовали и несколько других матерей. Среди них блогеры Рона Дюве, Соня Ленерт и Патрисия Каммарата. По словам Каммараты, таким образом они хотят добиться того, чтобы общество больше ценило работу матерей.

За период с 17 марта по 15 мая Патрисия выставила счет властям на сумму 22296 евро. Это в том числе деньги за воду, электричество и отопление.

Андреа Рейф - мать троих детей. Живет в Мюнхене. Шесть недель на самоизоляции с детьми она оценила в 12423 евро. Андреа считает эту сумму “выгодным предложением”. “Я мать, и я обладаю экономической властью. Я хочу, чтобы меня заметили”.

В Twitter посты матерей, требующих денег за выполнение родительских обязанностей, вызвали настоящую бурю. Одни интернет-пользователи поддержали матерей:

“Речь идет просто о том, чтобы выразить стоимость работы по уходу за ближними в евро. Молодые люди, способные работать, не растут на деревьях, их воспитывают родители, в основном матери, у которых в пожилом возрасте из-за этого возникают финансовые проблемы”.

Но многих возмутило то, что матери “не хотят заботиться о своих детях” и видят в них “бремя, за которое государство должно платить им деньги”.

“Последние несколько месяцев я ухаживаю за стариками, и мне нравится это, независимо от того, родственники они мне или нет. Я не собираюсь никому выставлять за это счет. И я надеюсь, что дети тех, кто сейчас #подсчитываетубытки, будут отличаться от своих родителей”, - пишет интернет-пользователь Don Alphonso.

Депутат Бундестага от ХДС Кай Уиттакер задался вопросом, точно ли коронавирус поражает легкие, а не мозг.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube