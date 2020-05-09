День Победы: память и гордость

Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Масштабные торжества перенесены на более поздний срок. В Москве президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду и поздравил россиян. Глава государства подчеркнул, что 9 Мая — самый главный и самый дорогой праздник.

Владимир Путин, президент России: "Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему - священным. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам наши отцы и матери, наши бабушки и дедушки".

Согласно исследованию Росстата, за время войны Советский Союз потерял около 27 миллионов человек.

Несмотря на пандемию коронавируса и рекомендации ВОЗ воздержаться от массовых мероприятий, в белорусской столице Минске прошел военный парад. Как и Швеция, Республика Беларусь не вводила карантин. По словам президента Александра Лукашенко, страна не может изменить традициям, которые 75 лет прославляют историю великого подвига победителей. В параде приняли участие около трех тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники.