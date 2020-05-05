В Лондоне кормят безработных

В центре Лондона туристы уступили место бездомным. На Трафальгарской площади очереди: нуждающиеся приходят сюда за продуктовыми наборами. Среди ожидающих - Джорджиу Ботезату. Выходец из Румынии, он до санитарного кризиса занимался уборкой офисов. "Кризис напрямую коснулся моей работы, все закрыто, мне негде трудиться", - рассказывает он.

Ровно два месяца назад Пауло, португальский гражданин, узнал, что уволен. Как и многие другие иностранцы, трудившиеся в лондонском ресторанно-гостиничном секторе, мужчина остался без дохода и без крыши над головой.

"Я работал в ресторане, потерял место и теперь не могу заплатить за жилье. Мне совершенно некуда идти, поесть купить не на что. Безумие какое-то", - говорит мужчина.

Руку помощи оказавшимся в критической ситуации людям протягивают благотворительные организации. На пике эпидемии в Лондоне закрыты приюты и столовые: власти опасались, что их посетители будут распространять вирус. Остается раздача горячих обедов.

“Сейчас - худший момент, чтобы потерять крышу над головой. Идти некуда, все закрыто. Обычно вам хоть что-то предлагают - какие-то приюты, какие-то вещи старые. Сейчас - абсолютно ничего", - комментирует Миккель Ивесрен, основатель благотворительной группы Under one sky.

Его движение опирается на пожертвования граждан. Среди подопечных - Андре. Выходец из Черногории, трудившийся в Лондоне на стройке, застрял в британской столице. Он, как и многие другие потерявшие работу иностранцы, оказался не у дел: не может улететь на родину, не может заплатить за жилье, не может заработать.

Власти заявили, что разместили в отелях 90%в бездомных. Только в Лондоне, по официальным данным, пристанище нашли без малого 2 тысяч человек. Активисты благотворительных организаций говорят лишь о временной передышке.

"Гостиницы, выделенные для бездомных, по нашим расчетам, будут работать в таком режиме около шести недель, а что потом? - задается вопросом Люс Абрахам, волонтер. - Многие постояльцы не вправе рассчитывать на госпомощь. Среди них немало иностранцев, они жили в Великобритании менее пяти лет, а значит, не имеют необходимого для получения субсидий статуса".

Карантин был объявлен в Великобритании почти полтора месяца назад. Отрезок пути, оказавшийся трудным для уязвимой прослойки населения. Сегодняшние получатели горячих обедов в центре Лондона не знают, на что и где смогут поесть завтра.