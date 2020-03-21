COVID-19: под угрозой бездомные

Когда жителей городов вынуждают сидеть в изоляции дома, когда закрываются кафе и рестораны, а общественная жизнь замирает, в особенно уязвимом положении оказываются бездомные. Они жалуются на трудности с поиском еды и места для сна, не говоря уже об угрозе заражения.

"Рестораны закрыты, бары закрыты. Все. Обычно всегда где-нибудь можно найти друга, который поможет. Но больше нет помощи. Всё закрыто, ничего не осталось", - говорит это человек.

Испанские власти с начала пандемии призывают бездомных переселяться в центры временного содержания. Активисты общественных организаций уверены, что этого недостаточно.

Комментарий Боба Уолкера из фонда помощи бездомным Arrels *: "«На улицах Барселоны около 1200 человек, которых никто не замечает. Не хватает ресурсов, не хватает жилья. Но в этом конкретном случае с коронавирусом, очевидно, есть риск заражения. Где они могут находиться в это время, где они могут оставаться на карантине?".

В Италии в условиях борьбы с распространением коронавируса активизируют и расширяют программы помощи бездомным. С людьми на улицах наряду с Красным Крестом и общественными организациями работают сотрудники государственных служб. Прежде всего нуждающимся раздают еду и помогают найти временное жильё.

Лючия Луккини из католической НПО "Общество Святого Эгидия" полагает, что "ситуация ухудшилась. Давайте не забывать, что город опустел для тех, кому некуда идти, негде спать и жить. Это пугает, даже ужасает".

Для помощи бездомным французские власти продлили работу приютов, которые обычно открываются на зимнее время. Кроме того для нуждающихся в изоляции и бездомных с подозрением на коронавирус по всей стране обещают выделить тысячи помещений.

Во Франции для помощи оставшимся без крыши над головой продлили работу зимних приютов, кроме того по всей стране выделяют помещения, чтобы бездомные с подозрением на коронавирус могли быть изолированы.