В этом году Лондонский марафон может пройти без бегунов-любителей – с участием лишь ведущих профессиональных спортсменов мира. На фоне распространения коронавируса организаторы ранее уже перенесли запланированное на 26 апреля мероприятие на 4 октября. Об очередных возможных изменениях в программе заявил генеральный директор марафона Хью Брэшер.

В то же время, он подтвердил, что принять участие в одном из самых престижных соревнований легкоатлетов, который в этом году еще и отмечает сорокалетний юбилей, по-прежнему намерены такие звезды как Элиуд Кипчоге и Бриджит Косгей.

В марте в связи с эпидемией 38 тысяч бегунов-любителей не смогли пробежать заветную дистанцию в Токио. В сентябре не состоится и Берлинский марафон: проведение массовых мероприятий, рассчитанных на 5 тыс. человек и более, в столице ФРГ под запретом до 24 октября.