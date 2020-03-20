Лондон: малый бизнес спешит на помощь

В Европе карантинные меры ударили по ресторанному бизнесу. Но многим поварам и сотрудникам пищевых комбинатов - как здесь, в северном Лондоне - не до отдыха: они работают не покладая рук, чтобы накормить медперсонал в больницах, тех, кто сейчас на передовой.

"Мы разместили объявление в Инстаграме о том, что всем, кто сейчас сражается за жизнь больных, будет доставлена здоровая и свежая еда за полцены. Нам это не сильно выгодно, но мы так можем помочь и поддержать людей", - говорит Каспар Роуз, глава компании Fresh Fitness Food.

В другом районе британской столицы сотрудники пиццерии призывают клиентов подумать о тех, кто на посту, или о тех, кому некому помочь: "Пожалуйста, отправьте пиццу тем, кто, возможно, нуждается в ней особенно остро! Я отправил пять штук!"

Перед тем, как выполнить указ правительства закрыть ресторан, владелец этой пиццерии решил использовать все запасы для того, чтобы отблагодарить тех, кто помогает сейчас пожилым одиноким людям.

"Наш бизнес завтра закроется, - говорит Чейз Хантер. - Но у нас обязательства перед сотрудниками, а в подсобках много продуктов, которые просто испортятся. Поэтому мы постараемся все это использовать на благо людям, благотворительным организациям. Мы развозим пиццу по Челси на моем мопеде".

Победить эпидемию коронавируса можно только общими усилиями, как заявили накануне британские власти. В этой борьбе каждому есть место - и малый бизнес не стоит в стороне. "Доброта и солидарность тоже важны для преодоления кризиса COVID-19, и в Лондоне об этом знают", - передает из Лондона Трент Мюррей.