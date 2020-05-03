Единственная надежда и смертельная угроза

Сиделки и социальные работники: те, чей труд обычно не виден и не попадает в газеты и на экраны. Сегодня они превратились одновременно в спасение и угрозу.

Жоэль Брюсэ, пенсионерка:

"Это моё единственное окно в мир. Они делают всё, что я не могу сама — от начала и до конца".

62-летняя парижанка Жоэль из-за болезни не может самостоятельно передвигаться и ухаживать за собой, не говоря уже о том, чтобы приготовить еду.На фоне изоляции и коронавируса социальные работники оказались буквально единственным связующим звеном между своими пациентами и внешним миром. Но они же превратились и в потенциально смертельную угрозу для тех, кто не может без них жить.

Сесиль Эм, социальный работник:

"Я сама не боюсь заболеть. Но я боюсь заразиться без симптомов и заразить тех, для кого это может оказаться очень серьёзно".

Однако даже самопожертвование работников не позволяет руководству избежать тяжёлого морального выбора. В крупнейшей такой компании Франции работают 18 тысяч человек, и нехватка защитных средств коснулась их точно также, как и остальных французов.

Гийом Ришар, глава компании Ouicare:"

У нас были душераздирающие случаи, когда приходилось бросать людей, поскольку у нас не было защитных средств. Я свой выбор сделал: между защитой сотрудников и помощью клиентам я выбрал защиту. Так что если у нас нет масок и перчаток, то мы информируем местные власти, местные службы здравоохранения и говорим им, что не можем выполнять работу. Если они предоставляют нам средства, тогда мы приходим. Если нет — то нет".

Анелиз Боржес, Euronews:

"Пандемия коронавируса по всему миру унесла жизни 240 тысяч человек. Среди них множество социальных работников, сиделок, которые сами были единственной надеждой для пожилых и немощных людей. Эта профессия была не из числа заметных, но на фоне кризиса она оказалась важнейшей частью общества. Вопрос в том, продолжат ли их также ценить после пандемии".