Испанских пенсионеров прячут в отелях

56 лет счастливого брака за плечами: Альфонсо и Чезареа провели вместе всю жизнь и умерли практически в один день. В мадридском доме для престарелых, куда перебрались, узнав, что Чезареа страдает болезнью Альцгеймера. Интернат стал их последним пристанищем: там супруги заразились коронавирусом.

Заболев, Альфонсо и Чезареа перестали выходить на связь. Обеспокоенные дочери пытались дозвониться до дирекции интерната. В конце концов они получили короткое сообщение: "Родители в тяжелом состоянии, их введут в искусственную кому". Вскоре Альфонсо и Чезареа угасли - в полном одиночестве. Им было 87 и 85 лет. Их дочь Альмудена не может примириться с таким уходом близких: "Мне очень больно. Мой отец родился в 1932 году, он помнил Гражданскую войну, он прошел через 40 лет диктатуры. В последние дни, когда он так тяжело заболел, его лишили права на лечение в больнице. Я понимаю, что там шел отбор пациентов. Но он такой смерти не заслужил! Как и моя мать".

Альфонсо и Чезареа - лишь двое из 6 тысяч обитателей мадридских домов для престарелых, умерших на пике пандемии. Как утверждают их родственники, старики часто уходили в одиночестве, без помощи и поддержки персонала. Сообщается, что тела находили и испанские военные, проводившие дезинфекцию интернатов.

Кармен Флорес из ассоциации Ombudsman Association, задается вопросом: "Они нашли семь тел. Почему эти люди были там, почему? Почему их не отвезли в больницу? Почему ничего не сообщили их близким? Это кошмар, просто какой-то фильм ужасов".

Сотрудники интернатов говорят о дефиците средств защиты, они также обвиняют нарушителей карантина в распространении инфекции. Сегодня некоторым пожилым испанцам предлагают переждать эпидемию в гостиницах, где они, утверждают власти, ничем не рискуют.

Там, гостиничная группа Room Mate Hotels уже обеспечила приют 200 постояльцам дома для престарелых; в гостинице пенсионеры получают полный комплекс медицинских и бытовых услуг.

"Нас - 35 сотрудников на 12 пожилых, хотя число постояльцев будет расти. Пока же три человека обслуживают каждого клиента. Очень трудно найти столько рук", - признается координатор гостиничной сети Марина Сендреро.

Ее подопечные, Хуан и Мария, получили удобный семейный номер с видом на море. Однако пожилые люди не могут забыть тех, кто погиб в их интернате. "Я потерял двух близких людей, - вспоминает Хуан Регуэро. - Моему другу пришлось трудно. Он попал в больницу, увидел, сколько там больных, и решил: "Все, это конец". В какой-то момент он потерял надежду, решил, что пришел его час. Но устоял, его выписали".

Пожилые люди живут надеждой на окончание смертоносной эпидемии. "Когда это все закончится, я первым делом пойду на Главную площадь, Пласа-Майор, и закажу себе бутерброд с кальмарами, шоколад и печенье "чуррос". И обязательно навещу внуков, просто посмотрю на них, если пока нельзя обняться".