Россия: пожилые взаперти

"Возраст – не тетка", приговаривает Нина Александровна, выходя на улицу. Ей за 80 и о том, чтобы сидеть в карантине взаперти, она и слышать не хочет.

Нина Александровна: "Пожилой человек и так сидит в четырех стенах, а если он еще и не будет выходить на улицу, это же для него пытка".

Но многие пожилые, те кто в группе риска, сидят дома. Соцслужбы и многочисленные волонтерские движения им помогают. Это – Пенза. Волонтеры разносят маски и средства дезинфекции. Берут списки продуктов.

"Нужны яйца, только яйца, потому что Пасха, а у меня нет яиц", - говорит эта женщина.

Проблем у пожилых много, например – где брать деньги, если пенсия на сберкнижке, а банковской карты нет.

Олег Шарипков, исполнительный директор фонда "Гражданский Союз":

"Первую неделю карантина местные отделения банков поблизости не работали, и люди оказались в ситуации, когда у них просто не было денег, чтобы купить еды".

Без банковских карточек, доступа к интернету, смартфонов, планшетов. Без родных. Как изолироваться? Фонды, волонтеры и социальные службы мобилизировались, но этого мало, считает исполнительный директор пензенского фонда "Гражданский Союз" Олег Шарипков:

"Это – целое поколение, чтобы к ним приехать, нужно чрезвычайно много народу, и такого ресурса сейчас нет. Много пожилых людей уязвимых, которые не попадают в фокус зрения социальных служб и волонтеров".

Андрей – один из тех, кто вызвался работать волонтером, он помогает пожилым москвичам.

"Им нужны продукты, надо выносить мусор, плюс очень много испуганных людей на самом деле", - рассказывает Андрей.

Маме Марии после инсульта требуется постоянный уход. У Марии дома дети, к маме переехать она не может. А ездить к ней по распоряжению московских властей она теперь имеет право только 2 раза в неделю.

Мария Есакова: "Человек может в любой момент упасть, а я уже израсходовала свои два положенных визита в неделю. Что человеку делать? Она сама себе не готовит. Правая рука у нее не работает. Ну как я не буду к ней ездить? Волонтеры не имеют права внутрь заходить, они только доносят продукты до двери, она даже до двери не доходит".

Изоляция пожилых от внешнего мира – мера бесспорно, необходимая, но вопрос, как помочь всем кто в группе риска почувствовать себя в безопасности дома, пока по всей видимости остается открытым.