Трагедия в домах престарелых

Ситуация во французских домах престарелых долгое время оставалась неясной. Число заразившихся и скончавшихся в этих приютах стали включать в официальные правительственные сводки лишь несколько дней назад, когда удалось свести отчёты воедино. Выяснилось, что из 10 тысяч жертв коронавируса во Франции более 3200 — это обитатели пансионатов для пожилых. Париж, правда, призывает относится к этим цифрам осторожно — не всегда есть доказательства связи с COVID-19.

Речь идёт о заведениях, которые во Франции называют EHPAD: это пансионаты с медицинским уходом для пожилых, зависимых от помощи, ухода и лекарств. Во стране около 7 тысяч таких приютов на 600 тысяч мест.

Ситуацию в приютах называют критической. Например, в одном из них, на границе с Италией, скончались сразу 30 человек. Родственники умерших подают иски, но неясно, кто будет ответчиком.

Антуан Руплинжер, Региональный директор управления домов престарелых:

"На нынешнем этапе нет точной информации, позволившей бы выяснить подробности. Ясно то, что вирус распространялся много дней и недель, никак не проявляя себя, скрываясь, если можно так выразиться, после чего произошла мгновенная вспышка".

Французский минздрав объявил о комплексных мерах по проверке всех домов престарелых — в первую очередь речь идёт об обязательном тестировании на коронавирус нового типа.

Оливье Веран, министр здравоохранения Франции:

"Принцип состоит в том, чтобы проверять всех обитателей домов престарелых, равно как и весь персонал, с того момента, как будет подтверждён первый же случай заболевания в заведении".

Проблема в том, что этих тестов до сих пор не хватает даже в больницах. Во время начала эпидемии месяц назад многие даже не слышали об их существовании, в результате даже предпринятые заранее меры жёсткой изоляции не смогли предотвратить заражений и печальных исходов.

Эрик Лакудр, директор компании, управляющей домами престарелых:

"Мы закрыли дома для посещения ещё 2-го марта, задолго до правительственных мер. А уже с 10-го мы перешли на полную самоизоляцию. С самого начала у нас были и маски, во всяком случае у всех наших медиков".

Другая проблема французских приютов — нехватка кадров. На юго-востоке страны медики ещё до пандемии предпочитали при возможности уезжать в Швейцарию, где платят больше. Французским пансионатам приходится искать добровольцев.

Эрик Лакудр:

"Когда вирус начал распространяться, заразились несколько наших сотрудников, перед нами встали большие проблемы. На прошлой неделе нам пришлось обратиться за помощью в социальных сетях — и нашлись те, кто откликнулся, огромная им благодарность за это".

А в некоторых регионах не хватает мест в реанимации и отделениях интенсивной терапии. Поэтому у обитателей приютов может не оказаться возможности попасть в больницу.