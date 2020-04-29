Протесты в России "ушли" в онлайн

По неофициальным оценкам, в первом онлайн-митинге российской оппозиции против действий властей участие приняли 14 тысяч человек.

Целью организаторов было привлечение внимания к ситуации, когда, как считают оппозиционеры, у властей нет четкого плана действий, медучреждения не обеспечены средствами защиты, лишившимся доходов не предоставляется достаточная поддержка, подчеркивалось, что права человека нарушаются под предлогом борьбы с эпидемией.

По словам оппозиционера Дмитрия Гудкова, "это выступление граждан, которые находятся под долмашним арестом. Мы все сейчас под домашним арестом. Нынешняя ситуация, то, как ее понимают влкасти, не имеет ничего общего с карантином или самоизоляцией, хотя, несомненно, защищая общественные интересы и здоровье, мы остаемся дома".

Власти, со своей стороны, накануне заявили, что пик эпидемии пока не пройден, хотя, как подчеркнул Путин, затормозить распространение инфекции общими усилиями и введением изоляции удалось.

Было отмечено, что опасность для населения сохраняется.

Москва останется пустынной: нерабочий период в стране президентским указом продлен до 11 мая включительно.