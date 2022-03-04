Штрафы и аресты участников антивоенных протестов

Штрафы и аресты участников антивоенных протестовКомментарии
Представители правоохранительных органов арестовали участников антивоенной акции прошедшей в Москве. Люди вышли с протестами против так называемой "специальной военной операции", которая началась на Украине 24 февраля.
Независимый правозащитный проект ОВД-Инфо, занимающийся политическими преследованиями в России, сообщает, что за первую неделю после начала широкомасштабных военных действий на Украине, российские власти арестовали 8100 участников протестов, которые прошли по всей стране.
Полиция задержала граждан, по меньшей мере в 124 городах. Активистов штрафуют на суммы от 5000 до 250 000 рублей или арестовывают на сроки до 15 суток и приговаривают к принудительным работам.
В культурной столице, с плакатом "нет войне", посадили в авто зак 81-и летнюю пенсионерку. Пожилая женщина кричала полицейским, что она блокадница.