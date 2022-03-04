Штрафы и аресты участников антивоенных протестов

Представители правоохранительных органов арестовали участников антивоенной акции прошедшей в Москве. Люди вышли с протестами против так называемой "специальной военной операции", которая началась на Украине 24 февраля.

Независимый правозащитный проект ОВД-Инфо, занимающийся политическими преследованиями в России, сообщает, что за первую неделю после начала широкомасштабных военных действий на Украине, российские власти арестовали 8100 участников протестов, которые прошли по всей стране.

Власти России считают антивоенные акции незаконными. Участников протестов штрафуют, арестовывают и приговаривают к принудительным работам.

Полиция задержала граждан, по меньшей мере в 124 городах. Активистов штрафуют на суммы от 5000 до 250 000 рублей или арестовывают на сроки до 15 суток и приговаривают к принудительным работам.

В культурной столице, с плакатом "нет войне", посадили в авто зак 81-и летнюю пенсионерку. Пожилая женщина кричала полицейским, что она блокадница.