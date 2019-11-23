Багдад: новые протесты и открытие порта

Иракская полиция применила в субботу слезоточивый газ против манифестантов, пытавшихся прорваться к зданию Центрального банка Ирака в центре Багдаде. Те в ответ забросали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью. Несколько человек пострадали.

Накануне в пятницу в иракской столице стражи порядка также применили слезоточивый газ и открыли огонь по демонстрантам: два человека погибли от пулевых ранений, ещё двое от удара канистр со слезоточивым газом, брошенных прямо в толпу. Десятки получили ранения. А всего с начала массовых протестов и беспорядков в Багдаде и на юге Ирака убиты по меньшей мере 330 человек.

В субботу главный товарный порт Ирака, Умм-Каср, возобновил свою работу. Накануне силам безопасности удалось разогнать протестующих, которые блокировали вход в гавань. Через этот порт осуществляется большая часть иракского импорта зерна, сахара и других необходимых продуктов питания. Экспорт нефти, который осуществляется в основном с близлежащих морских платформ, не пострадал.

Антиправительственное движение, развернувшееся в начале октября, стало самым массовым после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. Протестующие обвиняют власти в том, что они погрязли в коррупции и служат иностранным державам, а не иракскому народу.