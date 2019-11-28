Протесты в Ираке: есть жертвы и пострадавшие

По меньшей мере 16 человек убиты, около 150 получили ранения в ходе протестов в Эн-Насирии на юге Ирака. С ночи четверга полиция пыталась оттеснить демонстрантов, блокировавших два городских моста через реку Ефрат, и в результате применила огнестрельное оружие. В городе введён комендантский час. Число погибших в Ираке за последние два месяца превысило 350, ещё около 15 тысяч пострадали.

Акции протеста в столице Багдаде и на юге Ирана с преимущественно шиитским населением не прекращаются с начала октября. Их участники требуют смены действующей власти, возлагая на неё ответственность за всё большее ухудшение условий жизни, плохое функционирование системы здравоохранения и коммунальных услуг, высокую безработицу.

В ночь на четверг в Эн-Наджафе протестующие напали на консульство Ирана в этом городе и подожгли его. Сотрудников дипмиссии удалось эвакуировать до того, как разъярённая толпа приблизилась к зданию. В начале ноября разгрому подверглось и иранское консульство в священном для шиитов городе Кербеле. Демонстранты обвиняют Иран во вмешательстве во внутренние дела Ирака, а своего премьер-министра Адиля Абудла Махди в том, что он пользуется поддержкой Исламской республики.

Командование заявило, что создано чрезвычайное управление с целью восстановления порядка в стране, в чьём ведении находится специальные кризисные подразделения по борьбе с беспорядками.