Европа: возврат к прежней жизни?

Европа начинает выходить из карантина. В Дании и Норвегии, где эпидемия коронавируса оказалась заметно слабее, чем у южных соседей, открылись школы и детские сады. Их примеру хотят последовать Нидерланды - там начали открываться магазины, хотя пока клиентов не так много.

Во Франции режим самоизоляции сохраняется. Планируется, что он будет отменен только 11 мая и то не для всех. Власти предупредили, что кафе, кинотеатры, музеи останутся закрыты до особого распоряжения. Крупные развлекательные центры смогут возобновить работу не раньше июля.

А вот в соседней Германии ограничительные меры не такие строгие. Многие предприятия вернулись к прежнему режиму работы, однако с одним условием - все сотрудники теперь должны носить маски, за этим обязаны строго следить работадатели.

Сильнее всего от коронавируса пострадал юг Европы. В Италии и Испании скончались десятки тысяч людей. Но и здесь пик эпидемии, похоже, уже пройден. Показатели смертности не такие высокие, как несколько недель назад. В Испании родителям с маленькими детьми разрешили выходить на улицу для прогулок. Италия тоже готовится к постепенной отмене карантинных мер.

Впрочем, по мнению экспертов, с окончанием нынешней эпидемии коронавирус никуда не исчезнет и, по всей вероятности, станет сезонным, наравне с гриппом. В этой связи все крупные лаборатории активно работают над вакциной против СОVID-19. Вот, что говорит ведущий вирусолог Оксфордского университета Эндрю Поллард.

"У нас уже есть серьезные наработки, поэтому мы быстро подключились к исследованию нового вируса. Мы уже многое о нем знаем и, возможно, для борьбы с ним мы сможем использовать тип вакцин, которые вырабатывались для схожего коронавируса SARS-СoV, выявленного в Азии в 2003 году".

Однако сколько времени займет выработка новой вакцины, пока сказать сложно. По разным прогнозам, это может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.