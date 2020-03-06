ЕС призывает Турцию отказаться от шантажа, используя мигрантов

Число мигрантов, которые в настоящий момент пытаются пересечь границу между Турцией и Грецией, и, значит, попасть в ЕС, по мнению официальных Афин, составляет 32 тысячи человек. Официальная Анкара называла цифру, в четыре раза большую.

Евросоюз настаивает, что Турция обязана исполнять пункты соглашения четырехлетней давности, когда в обмен на закрытые границы страна получила не менее 6 млрд евро субвенций для помощи беженцам.

Анкара объявила, что от своих обязательств в связи с эскалацией конфликта в Идлибе из-за позиции, занятой по этому поводу ЕС отказалась.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель выступил с предостережением: "Турция напрасно надеется, что европейские границы открыты. Мы защищаем наши рубежи, но, с другой стороны, мы обязаны уважать права человека. Стоит добавить, что мы не приветствуем такой способ пробираться в ЕС, когда нарушается принцип неприкосновенности границ".

В середине недели на срочно созванном заседании глав МИД стран-членов ЕС Брюссель "категорически отверг попытки использования миграционного давления для достижения политических целей", в ответ на это Анкара обвинила руководство Евросоюза в том, что новый транш финансовой помощи до Турции не дошел.

Глава Евросовета Шарль Мишель заметил, что ЕС готов ускорить оказание поддержки мигрантам в Турции.