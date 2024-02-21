Греция предложила туркам спецвизы для посещения 10 островов

By Euronews

Явный признак потепления отношений между Афинами и Анкарой: граждане Турции смогут посещать несколько греческих островов по временной визе, выдаваемой в упрощённом порядке.

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О новом визовом режиме с соседом официально объявил премьер-министр Греции. Инициатива обсуждалась на исторической встрече Кириакоса Мицотакисас турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в декабре прошлого года.

Виза даст право на посещение в течение недели 10 островов в Эгейском море, которые ближе всего расположены к турецкому побережью. Это Калимнос, Лимнос, Лерос, Кос, Лесбос, Хиос, Самос, Кос, Родос, Сими и Кастелоризо.

Лефтерус Папакалодукас, мэр Сими:

‘’Мы очень хорошо сотрудничаем с турками в сферах туризма и культуры. На Сими прибывает много людей из Турции, в основном на яхтах. Около 1400 лодок использовали наш порт для доступа к островной таможне. Это много даже для такого большого острова, как Родос. Так что эта виза значительно облегчит задачу турецким туристам, которые хотят посетить наши острова".

До сих пор приезжим из Турции приходилось оформлять документы на въезд в греческом консульстве в Измире, а затем ждать одобрения. Теперь они смогут пройти ускоренную процедуру по прибытии.

Яннис Папавасиылеу, глава ассоциации владельцев отелей:

‘Число туристов из Турции увеличится в несколько раз. Они смогут останавливаться на несколько дней в наших отелях, так что отели получат от этого прибыль. То же самое касается местного рынка. Я думаю, это очень позитивно, и закроет большую брешь, которая образовалась из-за отсутствия туристов из Израиля. К нам приезжало много туристов оттуда. Я считаю, что их реально заменить новыми клиентами".

Местные жители, занятые в индустрии туризма, просят властей не медлить с реализацией задуманного. Они надеются, что греческие острова уже этим летом будут принимать у себя больше гостей из соседней страны.